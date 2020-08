S-togskaos i København fra morgenstunden

S-togstrafikken i København er torsdag morgen ramt af udfordringer, som formentlig betyder flere mennesker i nogle tog.

Således betyder en sporfejl ved Valby, at det kun er linje B, der kører mellem Valby og Dybbølsbro.

Det oplyser DSB.

Fejlen betyder, at hverken linje Bx eller linje H kører, og linje C kører kun mellem Frederikssund/Ballerup og Valby samt mellem København H og Klampenborg.

Det vil altså være nødvendigt enten at skifte til et andet S-tog eller til et regionaltog for at komme mellem København og Valby.

De øvrige S-togslinjer kører som normalt.

Ekstra Bladet følger sagen ...