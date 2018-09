S vil forhindre asylsøgere i at køre på røven: Tre togbøder og det er afgang

Socialdemokratiet ønsker hårdere kurs over for asylsøgere, der med vilje undlader at købe billetter, når de skal med bussen eller toget

Det bør have betydning for en asylsøgers opholdsgrundlag, hvis han eller hun med vilje kører på røven i tog eller bus for at slippe for at betale billet.

Sker det tre gange, bør det betragtes som tyveri, og så bør det have den konsekvens, at asylsøgeren nægtes asyl.

Det mener Socialdemokratiets retsordfører Trine Bramsen, som arbejder på at skaffe flertal for et beslutningsforslag, der skal give trafikselskaberne hjælp til at komme problemet til livs.

- Vi taler ikke om dem, der glemmer eller misforstår systemet. Det skal der være plads til. Dem, vi skal sætte ind over for, er dem, der spekulerer i det, siger Trine Bramsen til Ekstra Bladet.

Bør betragtes som tyveri

Og spekuleret bliver der. Ekstra Bladet kunne i december 2017 afsløre, at 125 asylsøgere hver dag får en bøde i toget. DSB har i løbet af 2017 udskrevet kontrolafgifter for 30 millioner kroner til asylsøgere. Et tal, der er steget de senere år. Andre trafikselskaber melder om lignende problemer.

- Vi ønsker at sidestille det med tyveri. Det er at betragte som tyveri, når man bevidst vælger at køre uden billet. Derfor skal det have samme betydning for ens opholdsgrundlag, som hvis man tages for tyveri, siger Trine Bramsen.

Ekstra Bladet fortalte første gang om problemet i december 2017. Flere steder var opfattelsen, at nogle asylsøgere helt uden samvittighedskvaler og helt konsekvent stiger om bord på tog og busser uden billet.

Det medfører, at den enkelte får en kontrolafgift på 750 kroner. Men den pågældende får lov til at fortsætte sin rejse uden at blive smidt af toget. DSB ønsker ikke at genere øvrige passagerer ved at tilkalde politi for at få sat gratister af.

Hammer bør falde tredje gang

Sådan skal det også fortsat være ifølge Trine Bramsen. Men hun forventer til gengæld, at trafikselskaberne bliver bedre til at registrere den enkelte, sådan så konsekvensen vil kunne mærkes.

- Togpersonalet siger meget klart, at det sker hyppigt, at asylsøgere kører gratis med tog. Vi foreslår, at hammeren falder tredje gang. Efter tre gange må man have forstået, hvordan reglerne er, forklarer Trine Bramsen.

Trine Bramsen og Socialdemokratiet ønsker en hårdere linje over for asylsøgere, som kører uden gyldigt rejsehjemmel. Foto: Jens Dresling

For afviste asylsøgere, som stadig opholder sig i Danmark, bør konsekvensen være en anden.

- For dem foreslår vi, at de bliver fjernet fra det center, hvor de opholder sig nu, for i stedet at blive indlogeret på det nye udrejsecenter, der er ved at blive opført i Ringe, siger Trine Bramsen videre.

DSB ønsker politisk hjælp

DSB har i Ekstra Bladet efterlyst politiske initiativer, der skal give DSB bedre mulighed for at forhindre, at asylsøgere igen og igen kører gratis med toget. Opfattelsen er, at det i dag sker helt uden nogen konsekvens for den enkelte asylsøger. Blandt andet fordi DSB ikke har mulighed for at opkræve den ubetalte afgift via Skat.

- Det er et betydeligt problem og har været det nogle år efterhånden, siger underdirektør i DSB, Aske Wieth-Knudsen, til Ekstra Bladet.

Det er Aske Wieth-Knudsens opfattelse, at problemet kun bliver værre og værre.

- Vi kan gøre en del selv, men vi kan ikke løse hele udfordringen, siger underdirektøren.

Ikke muligt med gratis befordring

Det kan virke omsonst at give asylsøgere kontrolafgifter i tog og busser, når flere tilsyneladende bliver ved og samler bunker af afgifter, som aldrig bliver betalt, og som Skat ikke har en chance for at inddrive. Men det er ikke en mulighed at droppe besværet og de mange ressourcer, som trafikselskaberne lægger i at forebygge.

Det kunne ellers være en mulighed at lade asylsøgeres id-kort fungere som rejsehjemmel på samme måde som værnepligtige får gratis befordring med bus og tog.

Hos Udlændingestyrelsen afviser kontorchef Ditte Kruse imidlertid muligheden.

- Reglerne i udlændingeloven om kontante ydelser til asylansøgere er meget klare og åbner ikke op for, at vi særskilt kan give kontante ydelser til almindelig, privat transport med bus eller tog. Den enkelte må selv afholde private transportudgifter og eventuelle bøder. Transportudgifter dækkes kun til særlige formål, f.eks. når en asylansøgere skal flytte mellem asylcentre eller skal til asylsamtaler, aktivering eller sundhedsbehandlinger, siger Ditte Kruse.

Kæmpe hul i lovgivningen Også transportminister Ole Birk Olesen (LA) har været blandet ind i sagen. Det skete efter Ekstra Bladets artikel om problemer med asylsøgere, der kører gratis med tog og bus. Socialdemokratiet ønskede, at ministeren skulle komme med sit bud på, hvilke initiativer, der skulle iværksættes for at forhindre, at asylansøgere misbruger transportsystemet. Ministeriet har siden været i dialog med en række transportselskaber og konkluderer, at hverken DSB, Arriva Tog eller trafikselskaberne i Danmark registrerer oplysninger om deres passagerer, der gør dem i stand til at opgøre antallet af kontrolafgifter udstedt til asylansøgere. I stedet stiller Ole Birk Olesen sig tilfreds med, at blandt andet DSB er på besøg på asylcentrene for at fortælle asylsøgere om, hvordan transportsystemet i Danmark er indrettet. - Dette er jeg tilfreds med, siger Ole Birk Olesen i svarskrivelsen. Trine Bramsen mener imidlertid ikke, at ministerens svar er godt nok. - Når man taler med togpersonalet, kan de jo berette om, at de dagligt støder på denne form for gratistkørsel, og at der er en ligegyldighed over for det. Men nogle af disse asylsøgere får ikke mere end 1000 kroner om måneden i lommepenge. Hvordan skulle de nogensinde få råd til at rejse fra den ene ende af landet til den anden? - Sådan er det jo også for os andre. Har man ikke råd til at tage fra Haderslev til København, så må man lade være, indtil man har sparet sammen. Ville det ikke være en idé at give alle asylsøgere et kort, så de kan køre gratis med tog og bus. Sådan som også værnepligtige får? - Man kan ikke sidestille det at være asylsøger med at være værnepligtig. At rejse på tværs af landet for fornøjelsens skyld, må man spare sammen til. Har man et ærinde, der vedrører myndigheder, så får man i øvrigt dækket sine transportudgifter, siger Trine Bramsen. Hvorfor er dette en vigtig sag for Socialdemokratiet? - Det handler om retfærdighed. Når man kører med tog, må man indløse billet, uanset hvem man er. Når vi kan se, at der er et kæmpestort hul i loven, så er det vores pligt at reagere på det.

