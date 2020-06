Så du det også? Flot vejrfænomen

Ekstra Bladets fotograf har natten til mandag været ude og fotografere nattehimlen på Møn, hvor fænomenet lysende natskyer meldte sig.

Det er et fænomen, som kan opstå i sommermånederne fra 5. maj til 8. august, forklarer senior-klimatolog ved DMI John Cappelen.

- Lysende natskyer er meget højtliggende skyer, der dannes i 70 til 90 kilometers højde. De ligger utrolig højt oppe i forhold til almindelige skyer, der ligger fra skorstenshøjde og op, siger han.

Mørke og nord

Skyerne ses bedst en time eller to efter solnedgang, og de opstår, når solen er mellem fem og 13 grader under horisonten.

Ekstra Bladets fotograf Per Rasmussen fortæller, at alle kan tage billeder af fænomenet. Det kræver bare, at man er et sted, hvor der ikke er lys fra gadelamper og lignende.

- Billederne er taget på et stativ med en lukketid, som de fleste ville kunne lave med en telefon eller et almindeligt kamera, siger han.

Hvis du vil være heldig at se den flotte himmel, skal det være i et mørkt område, og så skal du kigge mod nord.

Hvis du vil være klogere på fænomenet, har DMI lavet en kort gennemgang her.