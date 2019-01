Så du det: Sjældent fænomen på morgenhimlen

Søndag morgen kunne man øst for Vordingborg se det sjældne fænomen Kelvin Heimholtz-bølger på himlen

Man kunne foranlediges til at tro, at der var bølgegang på himlen over Vordingborg søndag morgen.

For kort inden solopgang kunne man oven på skydækket se det, der så ud som havbølger.

Fænomenet kaldes Kelvin Helmholtz-bølger og er ifølge DMI ganske sjældent.

- Vi hører om det et par gange om året, men jeg vil vurdere, at det er et rimelig sjældent fænomen, siger vagthavende meteorolog hos DMI Steen Rasmussen.

De nærmest tegneserie-agtige bølger kunne ses på himlen søndag morgen øst for Vordingborg. Foto: Per Rasmussen

Billederne blev taget af Ekstra Bladets fotograf mellem klokken syv og halv ni søndag morgen øst for Vordingborg.

Det er ustabilitet i vindhastigheder, der laver bølgerne.

- Bølgedannelserne opstår, når der er stor forskel i vindhastigheden over og under en frontflade, siger Steen Rasmussen.

Den ustabile situation gør, at de fotogene hvirvler i luften opstår.

- Det er ikke noget, man oplever hver dag, men flot er det, siger Steen Rasmussen.

Bølgerne i sig selv forekommer ofte i atmosfæren, men de bliver kun synlige, når der er fugt nok til, at skyer bliver dannet.