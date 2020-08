Så dyre er mundbind for en familie

Myndighederne anbefaler nu, at danskerne bruger mundbind i offentlige transportmidler – indtil videre har det kun være påbudt i fly og lufthavne, og dermed bliver der om muligt endnu mere run på salgsstederne.

I forvejen kniber det for apotekerne at følge med, og derfor at nethandlen kronede dage.

Det skyldes i nogen grad også priserne.

Apoteker sælger fem, ti og 50 styks-pakker. Foto: Aleksander Klug

En kasse med 50 mundbind kan på apoteket svinge i pris fra 300 kr. til 500 kr.. De kan også fås i fem og ti-styks-pakker, som ikke batter meget i en familie på fire, når de skal kasseres efter brug – og ikke kan genanvendes næste dag.

De fleste steder koster det nærmere 500 end 300 kr. pr. 50-styks-kasse, og er man en familie med to børn, løber det op.

Når der er tale om engangsmundbind, som ikke kan ikke genbruges, vil en familie på fire have opbrugt kassen på seks-syv dage. I princippet kan mundbindet holde op til otte timer, men kun hvis de er tørre.

Op til 1600 kr.

Brugerens udånding gør imidlertid, at de bliver fugtige, og derfor er brugen nærmere tre til fire timer.

Sådan ser det mundbind, som Lægemiddelstyrelsen anbefaler ud. De koster mellem seks og ti kr. stykket. Foto: Aleksander Klug

Det betyder, at en voksen bruger i hvert fald to bind per dag og det samme gør et barn.

Hvis et mundbind koster 10 kr., skal en familie bruge 80 kr. om dagen eller 1600 kr. pr. måned.

Er man heldig at få mundbind til 300 kr. for 50 stk. skal familien bruge 48 kr. pr. dag og 960 kr. pr. måned.