Så er den gal igen: GLS-chauffør fanget i vanvidskørsel

GLS-chauffør fanget på video under hasarderet kørsel. Det er langt fra første gang, at det sker

Chaufføren bremser op. Holder et øjeblik foran et skilt, der tydeligt viser, at man skal dreje til højre for ikke at køre imod trafikken.

Alligevel vælger personen bag rattet at svinge til venstre.

Herefter fortsætter GLS' hvide varevogn mod færdselsretningen i cirka 100 meter - halvt på fortovet, halvt på vejen.

Både en taxa og en personbil må undvige chaufførens hovedløse kørsel, før GLS-bilen drejer ned ad en sidegade.

Vrede i gruppe

Videoen stammer fra det nordlige København og er lagt på Facebook i gruppen 'Der sker noget i Nordvest' tidligere på ugen.

Flere medlemmer i Facebook-gruppen har med forargelse kommenteret videoens indhold.

'Det er horribelt og skræmmende, at en erhvervschauffør kan finde på at køre mod færdselsretningen på en cykelsti, skriver Kim Bruhn blandt andre.

Igen-igen

Det er langt fra første gang, at en GLS-chauffør optræder hensynsløst i trafikken. I september 2021 kunne Ekstra Bladet hele fire gange på ganske kort tid dokumentere, at en chauffør fra virksomheden brød færdselsloven.

Der var blandt andet tale om en chauffør, som på voldsom vis overhalede i nødsporet.

GLS har tidligere kaldt kørsel, der strider mod lovgivningen i deres varevogne, for 'helt uacceptabelt', men virksomheden afviste i efteråret, at der var tale om et generelt problem.

Ekstra Bladet har omfattende video-dokumentation af GLS-chauffører, der bryder færdselsloven.

Tager afstand

Ekstra Bladet har henvendt sig til GLS for at få et kritisk interview om den seneste video af medarbejderens hensynsløse kørsel.

Her lyder det dog kun kortfattet fra Henrik Nyegaard, der er driftsdirektør i GLS Denmark, at en enkelt af sådanne episoder er én for meget.

Derudover skriver han i en mail:

'Vi tager på det kraftigste afstand fra den pågældende chaufførs adfærd og kørsel i videoen. Vi har nultolerance overfor en sådan eller lignende adfærd der strider mod lovgivningen, alle vores værdier, og skader både vore leverandører, kunders og egne medarbejderes opfattelse af os.