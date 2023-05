Så er den gal igen: Syv anholdt for ulovligt arbejde

Ved du noget om ulovligt arbejde i byggebranchen? Så kan du kontakte Ekstra Bladets journalist fortroligt på munk@eb.dk

Syv personer er blevet anholdt for ulovligt arbejde i Bella Center på Amager i København.

Det oplyser Københavns Politi til Ekstra Bladet.

Aktionen fandt sted 28. april bare fire dage efter en lignende aktion, hvor Ekstra Bladet kunne fortælle, at 14 briter var blevet anholdt for ulovligt arbejde, efter de havde arbejdet i messecentret.

Briterne blev senere udvist.

I den forbindelse beklagede Bellagroups kommunikationsdirektør sagen, men skød noget af skylden på den 'forvirring', der er opstået som følge af brexit.

Brexit har betydet, at briter - ligesom alle andre uden for EU - som udgangspunkt skal have arbejdstilladelse for at arbejde i Danmark.

Nu viser den nye sag, at det altså ikke kun er briter, som den er gal med i det kendte messecenter.

Annonce:

'Som led i indsatsen mod ulovligt arbejde gennemførte Københavns Politi den 28/4 en kontrolaktion i Bella Center. Der blev anholdt syv personer, som blev sigtet for ulovligt arbejde. Der er tale om statsborgere fra Peru, Gambia, Ukraine, England og Ecuador,' skriver Københavns Politi i en udtalelse til Ekstra Bladet.

Udlændingestyrelsen har efterfølgende udvist seks af de anholdte, og politiet er i gang med at undersøge, om der er grundlag for at rejse sigtelse mod arbejdsgiverne.

Stor frustration

Bellagroups kommunikationsdirektør, Kaspar Mørk Arianto, understreger, at de anholdte i begge sager har været ansat hos Bellagroups underleverandør.

Det er dermed ikke Bellagroup, der muligvis kan se frem til sigtelser fra Københavns Politi.

'Der er fortsat tale om et eksternt event med en ekstern arrangør, som har lejet Bella Center. Vi kommunikerer altid til alle eksterne kunder, at det er et fast krav i kontrakten fra vores side, at der er styr på internationale arbejdstilladelser. Det er ikke blevet overholdt i dette tilfælde, og det er selvfølgelig på alle måder beklageligt og kilde til stor frustration for os her i virksomheden,' udtaler han.

Annonce:

'Vi har en formodning om, at de anholdte - som ikke er af britisk nationalitet - også er kommet ind gennem ansættelse i britiske firmaer, der ikke har haft styr på reglerne i kølvandet på brexit,' lyder det videre.

Kaspar Mørk Arianto understreger, at de samarbejder tæt med myndigheder og politi.

Bellagroup har blandt andet nedsat en taskforce sammen med Dansk Erhverv og andre aktører, så man kan komme problemet til livs.

'Ingen er tjent med de uklarheder i regler og praksis, som fører til den nuværende situation,' lyder det.