Så er sommerferien i gang: Her er der indsat 200 ekstra færgeafgange

Fredag ringede skoleåret ud og satte gang i sommerferien årgang 2020. Og da coronapandemien for en tid lukkede grænser og slukkede charterdrømme, kommer ferien for langt de flestes vedkommende til at foregå indenfor landets grænser i år.

- Vi kan bestemt mærke det. Det er helt tydeligt, at danskerne bliver hjemme i år, lyder det fra Jesper Maack, der er kommunikationschef hos Molslinjen.

Især færgeruterne til de danske øer - som Samsø, Fanø og Langeland - har markant flere rejsende end sædvanligt. Men særligt én destination skiller sig ud. Danskerne vil til Solskinsøen.

Danskerne bliver indenfor landets grænser i år. Til gengæld fragter de sig selv på kryds og tværs af landet - særligt Østersøens perle trender i år. Foto: Rasmus Flindt Pedersen.

Helt vildt

- Det er helt vildt med Bornholm. I denne weekend har vi, sammenlignet med samme weekend sidste år, på ruten mellem Rønne og Ystad 25 procent flere kunder. Og sidste år slog vi altså rekord, siger Jesper Maack.

- Derfor har vi indsat ekstra færger med 200 ekstra færgeafgange. Og så har vi fået 'byttet' nogle færger ud, så en af de store katamaraner, som normalt sejler over Kattegat, er fragtet til Bornholm-ruten for at kunne følge med den store efterspørgsel, forklarer kommunikationschefen, som understreger, at selv om 'den eksotiske perle i Østersøen, der i år erstatter Kreta' er et kæmpe hit denne sommer, så er den generelle tendens over hele Molslinjen, at danskerne kommer til at sejle mere på tværs af landet.

Politi advarer mod lang kø: Udskyd grænsehandlen

DSB: Husk pladsbillet

Hos DSB kan det også mærkes, at danskerne ikke rejser ud i år.

- Som en del af regeringens sommerpakke til blandt andet turisme og offentlig transport, satte vi 50.000 rejsepas til salg i denne uge. De var væk på tre dage, så vi forventer bestemt mange rejsende denne sommer, siger informationschef hos DSB, Tony Bispeskov.

- Vi har ikke tog til Bornholm, men vi kan høre, at de kunder, som har købt vores rejsepas, har tænkt sig også at bruge det på Bornholm. Så det er klart også vores opfattelse, at Bornholm er et hit.

- Men generelt er rejsemønstret for vores rejsende, at de tager tog på tværs af landet, fortæller Bispeskov, der minder om, at det i år ikke er muligt at rejse med regional eller intercity tog uden pladsbillet.