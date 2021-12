Så godt beskytter vaccine mod ny variant

Coronavaccinen fra Pfizer-BioNTech beskytter ikke så godt mod Omikron-varianten som mod andre varianter, eksempelvis Delta.

Det ser dog ud til, at den beskytter ganske godt mod indlæggelser. Det viser resultater fra en undersøgelse i Sydafrika ifølge nyhedsbureauet AP.

Undersøgelsen er lavet Sydafrikas største sygeforsikring, Discovery Health, og det sydafrikanske råd for sundhedsforskning.

To stik beskytter ifølge undersøgelsen kun 33 procent mod at blive smittet med varianten.

Til sammenligning har vaccinen i en tidligere undersøgt periode, hvor Delta dominerede, givet en beskyttelse på 80 procent mod at blive smittet, skriver ABC News.

Til gengæld beskytter den med 70 procent mod indlæggelse som følge af smitte med Omikron-varianten.

Det er dog stadig et fald i forhold til tidligere perioder, hvor vaccinen beskyttede 93 procent.

Undersøgelsens data er indsamlet i perioden 15. november til 7. december.

Grundlaget er i alt 211.000 positive coronatest. 78.000 af coronatilfældene var Omikron-varianten.

41 procent af de smittede personer var vaccineret med to vacciner fra Pfizer-BioNTech.

Undersøgelsen viser også, at der er større risiko for, at man bliver smittet igen med Omikron-varianten, selv om man tidligere har været smittet med eksempelvis Delta-varianten.

Omikron-varianten blev første gang fundet af sydafrikanske forskere i midten af november. Siden da har den næsten udkonkurreret den hidtil dominerende variant, Delta, i landet.

Omikron udgør nu mere end 90 procent af smittetilfældene i Sydafrika.

Samtidig er antallet af smittede steget voldsomt. Ifølge Johns Hopkins Universitet var der den 29. november 8,07 smittetilfælde per 100.000 indbyggere i Sydafrika.

Mandag den 13. december var det steget til 34,37 smittetilfælde per 100.000 indbyggere.

Antallet af døde er dog næsten uændret, skriver nyhedsbureauet AP.

