Så klamme er dine handsker

Hvis du ikke har gjort det for nylig, er det måske en idé at vaske dine handsker. De er nemlig en skjult bakteriebombe.

Den gennemsnitlige handske er ikke mindre end fem gange så beskidt som det gennemsnitlige toiletbræt, viser en ny undersøgelse foretaget af hygiejnevirksomheden Initial.

- Det er et spørgsmål om, at folk ikke får vasket handsker ofte nok. De glemmer det lidt, og det prøver vi at sætte fokus på i virksomheden, siger Maria Brix Balle, der er biolog i Initial, til Ekstra Bladet.

Værst står det til med polyesterhandsker, mens uldhandsker er de reneste i undersøgelsen, selv om denne type materiale også ligger langt over, hvad man kan betegne som ren.

Bliver syg af bakterier

Undersøgelsen af handskerne er foretaget med en test, der måler antallet af mikroorganismer på en overflade. Når man måler renheden på en overflade, kan overfladen betegnes som ren, hvis antallet af enheder er mindre end 200. Er antallet mellem 200 og 500, er renheden middelmådig, mens den kategoriseres som beskidt, hvis antallet af enheder er over 500.

I gennemsnit viste de 50 testede handsker et niveau på 1040 enheder. Et toiletbræt har typisk i omegnen af 200 enheder, viser tidligere undersøgelser fra Initial.

- Jo flere bakterier og jo mere beskidt der er, desto større risiko er der for, at man går hen og bliver syg. Vi skal indtænke hygiejne mange flere steder, forklarer Maria Brix Balle.

Ud over handskerne samler der sig også rigtig mange bakterier på trappegelændere, tastaturer, telefoner og kaffemaskiner.

Mere skidt på indersiden end på ydersiden

Overraskende nok var handskerne mere beskidte på indersiden end på ydersiden. Den mest beskidte handske målte 3233 enheder på indersiden og er dermed 16 gange så beskidt som det gennemsnitlige toiletbræt.

Et oplagt sted at sætte ind er derfor at vaske hænderne regelmæssigt, både for at undgå at skabe en bakteriefest i handskerne og for at udgå at udsætte sig selv og andre for smittefare, når man tager handskerne af igen.

- En god håndhygiejne kan spare os for rigtig meget sygdom. Ved at vaske hænder ordentligt og regelmæssigt, er man nået langt i forhold til at mindste risikoen for influenza, forkølelse og andre sygdomme, ligesom man gør sit til ikke at smitte andre, lyder det fra Maria Brix Balle.

Hun forklarer, at jo flere bakterier og sygdom der er, desto mere antibiotika bliver der også brugt. Og vil man forebygge, at bakterier bliver multirestente, så kræver det, at der bliver skruet ned for brugen af antibiotika.

Maria Brix Balle anbefaler, at man bruger to til tre minutter på at vaske sine hænder grundigt, så der ikke sidder skidt under neglene og på håndryggen og håndfladen. Derudover opfordrer hun til, at man tænker over at bruge håndsprit.