Så lang tid varer hedebølgen

Det bliver ved med at være meget varmt en uges tid endnu

Hele Danmark sveder under den nationale hedebølge, der har lagt sig som en rigtig varm dyne.

Og landet får ikke lige sparket dynen af sig i den nærmeste fremtid.

- Varmen er nok kommet for at blive for en lidt længere periode, lyder det fra Lars Henriksen, vagthavende meteorolog ved DMI. Han fortsætter:

- Den massive varme, vi har nu, holder dog ikke ved. Men 25 grader er vel også ok, hvis man altså er til varme.

Varsel: Hedebølge i næsten hele landet

DMI varsler om landsdækkende hedebølge, som er defineret ved mindst tre sammenhængende dage med mindst 28 grader, indtil mandag 10. august klokken 18.

Hedebølgen ramte Danmark torsdag. Så hvis DMI har ret i deres prognose, kommer hedebølgen til at vare cirka fem dage.

Til at starte med lød DMI's varsel, at hedebølgen ville være ovre søndag, men varslet er altså blevet forlænget med cirka et døgn.

Varmen fortsætter

Selvom der ifølge DMI's prognoser ikke er tale om hedebølge fra mandag aften, slipper vi ikke for varmt vejr.

- I næste uge er det fortsat varmt, men vi tager lige toppen af varmen, siger Lars Henriksen.

Når hedebølgen er ovre, vil der i ugens løb være mellem 23 og 28 grader.

Torsdag blev sommerens varmeste dag

Især Vestjylland, Sydvestjylland og Nordvestsjælland vil opleve høje temperaturer.

Hvad næste uges weekend vil bringe, er stadig for usikkert at slå fast på baggrund af DMI's prognoser.

- Det ser ud til, at varmen holder i hvert fald hen til weekenden, og så er det usikkert, hvad der sker.

- Men der er mulighed for regn og byger, når weekenden nærmer sig, siger vagtchefen ved DMI.

Det kan se ud til, at temperaturen falder i weekenden, men umiddelbart er der ikke nogen drastiske temperaturudsving i sigte.