Så lidt giver nødhjælpsorganisation til ulandsprojekter

'Overskuddet fra vores tøj- og tekstilindsamlingsarbejde i Danmark går til udviklingsarbejde i Zimbabwe og Guinea-Bissau.'

Sådan skriver nødhjælpsorganisationen UFF-Humana på organisationens hjemmeside, men virkeligheden er, at det er begrænset, hvad der ryger videre. Gennem de seneste seks år er der gennemsnitligt sendt 6,6 procent fra tøjndsamling videre til ulandshjælp.

Det kan det undersøgende medie Danwatch nu fortælle.

Søren Jeppesen er lektor på CBS og har blandt andet forsket i u-landes økonomi, og han bekræfter tallene over for mediet:

Fastholder millioner

- Hvis det var mig, der havde doneret tøj til UFF i den tro, at det skulle hjælpe, så ville jeg bestemt føle mig misinformeret og vildledt, når jeg kan se i regnskaberne, at det jo slet ikke er tilfældet. Pengene går jo primært til at lønne 15 personer i Danmark, siger han:

- Der er jo en række udgifter forbundet med tøjindsamling, såsom containere og lastbiler. Men efter de penge er brugt, er der stadig en hel del tilbage i det her regnskab, og der virker omfanget af lønomkostninger påfaldende. Det er meget, der forsvinder den vej ud.

Artiklen fortsætter under boksen

Så meget fra UFFs tøjindsamling går til ulandshjælp 2014: 4,6 procent af omsætningen 373.605 kroner 8.069.067 kroner 2015: 12,9 procent af omsætningen 1.178.238 kroner 9.131.010 kroner 2016: 8,6 procent af omsætningen 902.501 kroner 10.451.430 kroner 2017: 7,5 procent af omsætningen 786.798 kroner 10.457.748 kroner 2018: 5,7 procent af omsætningen 575.000 kroner 9.929.995 kroner 2019: 0 procent af omsætningen 0 kroner 10.260.781 kroner

I et skriftligt svar til Ekstra Bladet skriver Else Hanne Henriksen, daglig leder, UFF-Humana:

'2019 var et udfordrende år for salget, hvilket resulterede i intet overskud. På trods af dette fortsatte foreningen i 2019 med at støtte udviklingsprojekter,' skriver hun og peger på, at der er støttet med 1,7 millioner i året, der blandt andet udgøres af tre skibscontainere med tøj til 'værdi af ca. 1 million kroner'.

Tvind

Og, fastholder hun, organisationen har doneret millioner gennem årene til ulandsprojekter.

- På jeres hjemmeside skriver I, at I har placeret 600 containere over hele landet, og at I samarbejder med butikker og kommuner. Ved de godt, hvilken andel af tøjet, der reelt bliver brugt til U-hjælp?

'Vi opdaterer vores partnere over hele Danmark om værdien af deres bidrag,' skriver. Else Hanne Henriksen.

Da UFF startede i 1970’erne var det en gruppe fra Tvinds Lærergruppe, som gik forrest.

Og retsdokumenter, som Danwatch har gennemgået, fra en byrets- og landsretssag mod Tvinds ledende medlemmer viser, at de fem medlemmer af UFF’s bestyrelse også har en fortid i Tvinds Lærergruppe, hvor de har siddet med i mange år.

Ekstra Bladet har derfor spurgt, hvilken tilknytning UFF-Humana har til Tvind og Den selvejende Institution Fælleseje. Til det svarer Else Hanne Henriksen:

'Vi undrer os over dine spørgsmål om Tvind og Den Selvejende Institution Fælleseje. UFF-Humana har ingen juridisk tilknytning til de nævnte organisationer. Vi har ingen økonomiske eller finansielle bånd til de nævnte organisationer. Der er ingen tilknytning til de nævnte organisationer.'