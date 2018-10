SÅ LIDT kød skal du spise for at redde kloden

100 gram kød om ugen. Så meget kød må du maks spise om ugen for klimaets skyld, fastslår ny rapport

Vi hører det hele tiden; 'spis mindre kød, hvis du skal være med til at redde kloden.'

Og nu fastslår en ny rapport, hvor lidt flæskestegs-danskeren præcist skal spise, hvis det skal have nogen effekt i missionen om at sikre Jordens fremtid.

Rapporten kommer fra Oxford Universitet, og de kridter tydeligt op, hvor meget danskeren skal skære i sit kødforbrug; hele 93 procent på okse-, svine- eller lammekød og 45 procent på kylling.

Danske TV2 har talt med lederen af forskergruppen, Marco Springmann, der selv lever uden at spise kød.

- Vi tænkte ikke, at det ville være realistisk at gøre alle til veganere. I stedet skal vi fremover til at spise mere, som de gør ved Middelhavet, hvor man typisk har mindre kød på tallerkenen, siger han til TV2.

Samtidig skal danskerne ifølge Marco Springmann også drikke 60 procent mindre mælk og spise 71,5 procent færre æg.

Det er særligt kødproduktionen, der er ødelæggende for klimaet. Foto: Finn Frandsen / Polfoto

Kæk Ellemann til veganer: Jeg er vild med bacon

Ikke nok

Det skal dog med til rapporten, at det forudsættes, at det globale madspild bliver mindre, mens at produktionen af fødevareproduktionen bliver optimeret.

Marco Sprigmann er ifølge TV2 klar over, at dette bliver en enorm udfordring. Derfor ser han også rapporten som et opråb til politikerne, der skal sætte skub i tingene.

Ellers hopper befolkningen ikke med på den.

Skær ned på oksekød, hvis du vil være god mod klimaet. Foto: Joachim Adrian / Polfoto

Klimaforsker efter ekstrem-sommer: Det skal koste menneskeliv