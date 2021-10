Så lykkedes det: Lastbil tilbage på land

Lastbilen, som tirsdag røg i Limfjorden i forbindelse med en færgetur, er nu tilbage på land.

Det skriver TV Nord.

Bjærgningen udspillede sig i løbet af natten, men det var ikke helt uden udfordringer.

Lastbilen havde nemlig ligget bag en skrænt i vandet. Derfor var man nødt til at sende en dykker i vandet for at se, at alting var, som det skulle være, skriver mediet.

- Vi har trukket den langs sejlrenden, så det kunne undgås, at den kæntrede, men vi har holdt os rimelig lige på den, og de sidste 50 meter har vi taget i fulde træk, sagde Jesper Vittrup Hansen, havariagent hos Falck, til TV Nord.

Her ses lastbilen i havnen ved Hvalpsund tirsdag aften. Foto: René Schütze

Glemte håndbremsen

Tirsdag aften var myndigheder assisteret af dykkere mødt op ved havnen i Hvalpsund for at bjærge lastbilen.

Ekstra Bladets mand på stedet berettede, at man startede med at skære den tilhørende vogn fri fra lastbilen, før man kunne få både køretøj og vogn op af vandet.

Lastbilen tilhører Fredsø Vognmandsforretning. Her var det lidt af et chok for direktør Benny Nielsen, da telefonen ringede tidligt om morgenen, og han fik besked om uheldet:

- Det er sgu træls og uheldigt, fortalte Benny Nielsen tirsdag til Ekstra Bladet.

Ifølge direktøren gik det galt, fordi chaufføren havde glemt at trække håndbremsen.

Ødelagt rampe

Der var ingen, der kom til skade, da lastbilen trillede i fjorden, oplyste Nordjyllands Beredskab tidligere på dagen. Men færgens rampe blev ødelagt, ligesom lastbilen ikke står til at redde.

- Den kommer vi ikke til at kunne køre med igen, sagde direktør Benny Nielsen.

På grund af den ødelagte rampe kommer Hvalpsund-Sundsøre-færgen formentlig heller ikke til at sejle i flere dage.