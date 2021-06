Så mange er smittet efter EM-brag

En del danskere har i kølvandet på de to kampe været i kontakt med Styrelsen For Patientsikkerhed

Ved du noget, eller kom du i isolation efter en af kampene? Skriv direkte til Ekstra Bladet her.

En hel del danskere har i disse dage været på telefonen med Styrelsen For Patientsikkerhed, og fået den kedelige nyhed at de atter en gang skulle gå i isolation og lade sig teste.

Det skyldes denne gang en ny form for coronavirus - nemlig Delta-varianten.

Ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed skal man nemlig isolere sig og lade sig teste, hvis man er tredjeled til en, der har været smittet med varianten. Det betyder, at man skal have været i nærkontakt med en, der har været i kontakt med en, som er smittet.

De seneste data viser, at der efter Danmarks kamp mod Belgien i Parken er 33 fodboldgængere der var testet positiv for coronavirus, hvoraf 18 af dem er Delta-varianten.

'Relativt lille antal'

Tallene er en smule større efter Danmarks kamp mod Rusland, hvor 47 smittede har relation til kampen. Heraf er der tale om 24, der var smittet med Delta-varianten.

Styrelsen for Patiensikkerhed har oplyst til Ekstra Bladet, at de ikke ønsker at udlevere data for, hvor mange der er blevet kontaktet som nære kontakter og nære kontakters nære kontakter efter de to fodboldkampe.

Samtidig mener Anette Lykke Petri, direktør for Styrelsen For Patientsikkerhed, at der er tale om et relatvit lille smittetal.

- Vi følger fortsat udviklingen meget tæt. Der kan være mørketal, men set i forhold til menneskemængderne og adfærden er der indtil videre tale om et relativt lille antal, der er blevet smittet.