Så mange fridage har du i 2018

2017 går på hæld og traditionen tro bruges årsskifte for mange til at evaluere året der gik samt sætte sig mål for det nye.

Og er et af målene at komme mere ud at rejse i det nye år eller bruge mere tid til familien i forhold til det forgangne, er der godt nyt til de fleste danskere.

2018 har nemlig flere betalte fridage end 2017.

Det viser Samvirkes store opgørelse over antallet af helligdage.

Ifølge Samvirke kan vi i 2018 se frem til hele tre betalte fridage mere end i 2017.

Det skyldes blandt andet at julen falder godt næste år, mens der også er godt nyt til dem, der kan holde fri med løn 1. maj.

Samvirkes opgørelse viser, at du i 2018 vil have fri 147 dage i alt. Fridagene fordeler sig således: 52 lørdage, 52 søndage, 13 fri- og helligdage samt 30 feriedage. Dermed kan du 'kun' se frem til 218 arbejdsdage i det nye år.

Det er tre færre end i 2017 og hele seks færre end 2016.

Det kan man da kalde et godt, nyt år!

Læs mere om den præcise fordeling og datoer for fridagene på Samvirke her.