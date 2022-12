Så mange kommuner har droppet julebelysning

Der har hængt færre lysguirlander og julestjerner i kommunernes gader og stræder i december i år.

78 procent - knap otte ud af ti - af kommunerne har nemlig enten droppet julebelysning helt eller afkortet perioden og/eller reduceret belysningen.

Det viser en ny rundspørge blandt landets kommuner. Bag den står Momentum. Det er et nyhedsbrev udgivet af kommunernes interesseorganisation, KL.

68 af landets kommuner har svaret på rundspørgen. Det har de gjort mellem 7. november og 8. december.

15 procent har svaret, at de helt har aflyst julebelysning i kommunen.

Fra 32 procent lyder det, at mængden af julebelysningen er mindre og samtidig hænger i kortere tid.

I 16 procent af kommunerne bliver perioden afkortet, mens 15 procent af kommunerne har valgt, at der bliver færre julelys.

Fredericia er en af de kommuner, hvor omfanget af julebelysning er langt mindre i år end tidligere. Beslutningen har været hård at træffe, siger borgmester Steen Wrist (S) til Momentum.

Men det var svært at forsvare et rådhus fyldt med julelys, efter at regeringen i efteråret opfordrede til at spare på al unødig belysning.

- Og så sender det også et forkert signal til borgerne, hvis vi fråser med energien i en tid, hvor mange har svært ved at betale deres regninger, siger han til Momentum.

Opfordringen kom som følge af energikrisen, der blandt andet er udløst af en usikker forsyningssituation i Europa og krigen i Ukraine.

Derfor har også 11 ud af 17 kommuner, som plejer at have en eller flere skøjtebaner, ifølge Momentum lagt vinteraktiviteten på is i år.

I oktober meddelte Frederiksberg Kommune således, at der ingen udendørs skøjtebane bliver på Frederiksberg Runddel.

Kommunens borgmester, Michael Vindfeldt (S), skrev i den forbindelse på Facebook, at 'det er en elsket Frederiksberg-attraktion, men signalet er skævt i år'.