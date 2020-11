Så mange mink er aflivet nu

Cirka 14 millioner.

Så mange mink - smittede og raske - var der i Danmark, inden regeringen med fødevareminister Mogens Jensen (S) og statsminister Mette Frederiksen (S) i spidsen beordrede alle dyrene aflivet.

Siden er ordren blevet kaldt ulovlig og rettet til blot at være en 'opfordring'.

Fakta er dog, at aflivningen er i fuld gang landet over, og hundredtusindvis af mink allerede er blevet gasset og smidt i massegrave.

13.000 af de døde mink kommer fra Dion Hjørringgaards minkfarm.

Flere millioner er aflivet

Helt præcis er 8,6 millioner af de i alt cirka 14 millioner mink konstateret smittet med coronavirus eller lever på farme inden for sikkerhedszonerne på 7,8 kilometer.

Ud af disse er cirka fire millioner aflivet, mens 4,6 millioner fortsat mangler at blive aflivet.

Det oplyser Fødevarestyrelsen i en mail til Ekstra Bladet.

Fødevarestyrelsen er kun involveret i aflivningerne på de smittede farme og dem i zonerne, hvor dyrene skal destrueres med pels af hensyn til smittefaren. Derfor har styrelsen har ikke tal på, hvor mange af de knap seks millioner raske mink der på nuværende tidspunkt er blevet aflivet.

Derudover ændrer antallet af aflivede mink sig hele tiden, fordi flere smittede kommer til, og flere bliver aflivet, understreger styrelsen.

Forvirrede og fortvivlede

Ekstra Bladet har de seneste dage kunnet fortælle, hvordan regeringens skiftende meldinger gør avlerne fortvivlede og forvirrede.

- De aner ikke, hvad de skal gøre. Det er rigtig usundt for os. Den ene dag er vi helt ned i kulkælderen. Så sender ministeren et håb den næste dag, og næste dag er vi nede igen. Det er sket adskillige gange, fortalte Tage Pedersen, formand for Danske Minkavlere, tidligere torsdag.

En af kovendingerne er blandt andet, at ministeren pludselig åbnede for, at visse avlsmink ikke nødvendigvis skal aflives - på trods af at det tidligere er blevet afvist kategorisk.

Det er dog blevet ændret igen-igen, mens denne artikel blev skrevet.

Opsøgt af politiet

Ekstra Bladet har også talt med flere minkavlere, der står midt i orkanens øje.

En af dem er Jens Jørgen Madsen, der ejer to minkfarme på Fyn, som indtil nu har aflivet en tredjedel af deres bestand. Han har følt sig kriminaliseret i forløbet med aflivningen, fordi han dagligt er blevet kontaktet af politiet.

- De sidste fire dage er vi blevet ringet op hver dag af politiet, som spørger, hvor langt vi er nået med det her, om vi kan overkomme det, og om vi når det til tiden, fortæller han.

Læs Jens Jørgen Madsens historie her.

Studerende får psykologhjælp

Onsdag kunne avisen desuden fortælle, hvordan uerfarne dyrlægestuderende i sidste øjeblik blev kaldt til Jylland for at hjælpe med masseaflivningen.

De studerende har aldrig tidligere aktivt deltaget i aflivning af dyr og bliver blandt andet tilbudt psykologhjælp, hvis de har brug for det.

Læs mere om det her.

