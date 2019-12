Så mange overspiser juleaften

Er anden sprød og flæskestegen saftig, er der en god chance for, at man får et stykke for meget.

Nogle får faktisk så meget for meget, at det resulterer i en decideret indlæggelse på grund af overspisning.

Hver jul anslås det, at mellem 50 og 100 personer må en tur på sygehuset med problemer, der relaterer sig til, at de har spist for meget ved julebordet.

Det skriver DR.

Resulteret i dødsfald

- Vi har hvert år patienter, der bliver indlagt primært fordi, de har spist for meget. Det kan være hjertebanken eller forstoppelse. En sjælden gang imellem har vi fået patienter ind, der ikke kan få luft, fordi de ikke har tygget deres mad ordentligt, siger Poul Henning Madsen til DR, ledende overlæge på akutafdelingen for medicinske sygdomme på Kolding Sygehus.

Han fortæller samtidig, at man på sygehuset har set tilfælde, hvor juleanden har resulteret i dødsfald.

Heldigvis hører det sjældenhederne til, når folk bliver indlagt.

- Langt de fleste gange kan vi så sige, at det 'bare' er forstoppelse på grund af julemad, siger overlægen til DR.

Han anbefaler, at man i juledagene husker at drikke rigeligt med vand, dyrke motion og undgå overdrevet alkoholindtag.