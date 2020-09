Så meget får du udbetalt med fem ugers feriepenge

Et flertal uden om regeringen vil have alle danskernes feriepenge udbetalt - se her, hvor meget du får

Den 1. oktober kan du vælge at få udbetalt tre ugers indefrosne feriepenge. Det er allerede vedtaget.

Men faktisk har de fleste danskere yderligere to uger stående, og dem vil et flertal uden om regeringen nu have sat i spil.

Venstre, Dansk Folkeparti, De Konservative, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, SF og Enhedslisten står bag kravet om, at gøre alle fem ugers indefrosne feriepenge tilgængelige.

I Ekstra Bladets beregner herunder kan du se, hvor meget du kan få udbetalt, hvis det forslag bliver stemt igennem.

Pengene skal sparke gang i økonomien efter coronakrisen, men regeringen vil ikke love, at de sidste to ugers feriepenge kan blive udbetalt før tid.

Dog er regeringen ifølge beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) klar til at forhandle med Folketingets partier, skriver TV2.

- Regeringen har intet ønske om at opbevare danskernes penge, siger Peter Hummelgaard til TV2.

Han påpeger, at de tre ugers feriepenge bliver udbetalt på baggrund af en vurdering af, hvad man tror, folk har optjent. Dette beløb er behæftet med usikkerhed.

Hvis folk får udbetalt for meget eller for lidt, kan det reguleres i de sidste to ugers feriepenge. Det vil man ikke kunne, hvis alle fem uger udbetales på én gang, lyder det.

