Så meget gift er der i dit drikkevand

Mere end halvdelen af de aktive danske drikkevandsboringer er fyldt med gift-rester - se her, hvor slemt det står til i din kommune

- Det er gift. Det er udviklet til at dræbe.

Sådan siger Walter Brüsch, der er politisk rådgiver i Danmarks Naturfredningsforening, om nogle af de stoffer, der er fundet i aktive danske drikkevandsboringer i år.

Vi risikerer om få år at løbe tør for rent drikkevand i Danmark og derfor har Danske Vandværker sendt et nødråb til statsminister Mette Frederiksen.

De seneste målinger, der er foretaget i foråret 2021, viser, at der i langt over halvdelen af boringerne er fundet pesticidrester i det vand, der pumpes ud i danske haner. I 57,9 procent af alle aktive boringer er fundet et eller flere stoffer, og i 11,7 procent er mængden over de tilladte grænseværdier. Og ser man på de seneste år, stiger antallet af forurenede boringer år efter år.

I forhold til 2016 er andelen af fund i drikkevandsboringer steget med ca. 130 procent. Nogle af de hyppigst fundne giftrester er DMS - N.N-dimethylsulfamid, DPC – despehnylchloridazon, BAM - 2,6-dichlorbenzamid, men også godkendte sprøjtegifte findes i grundvandet f.eks. glyphosat (Roundup), hormonmidler og 1,2,4-triazol, et nedbrydningsprodukt fra en række svampegifte, som i dag er godkendte til brug ved dyrkning af korn.

- Det er meget alvorligt, og selvom vi forbyder alle pesticider lige nu, vil der gå 30-40 år, før vi igen har rent grundvand, siger han.

- Det er langt fra kun rester af sprøjtemidler, der i dag er forbudte, som findes i målingerne. Der findes også i stigende grad giftstoffer, som stadig – og i mange tilfælde i stigende grad - bruges af både landbruget, industrien, kommunerne og private borgere, og som vil forurene vores grundvand i mange årtier endnu.

- Hertil kommer hele tiden nye sprøjtegifte, som vi ikke i dag kender de miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser af.

- Ved screeningen af 263 vandprøver for 415 nye stoffer blev der fundet giftrester i ca 20 procent. Men når man medtager alle tidligere analyser, er der påvist giftrester i 77,2 procent og giftrester over grænseværdien i 27 procent, hedder det i et notat fra Danmarks Naturfredningsforening.

Se her - så slemt står det til i din kommune

Er der gift i dit vand? Hvis du selv vil undersøge, om der er sprøjtegift eller andre uønskede stoffer i dit drikkevand, kan du gå ind på GEUS hjemmeside for den nationale boringsdatabase. Find linket på højre side af hjemmesiden 'søg i Jupiter via formular' og tryk på fanebladet 'anlæg'. Skriv dit vandværks navn ind i feltet 'navn' og tryk på søg. Ofte vil du får flere vandværker, du kan vælge mellem. Vælg dit vandværk og tryk på vandværksnavnet, så kommer du ind på vandværkets hjemmeside. Så finder du den del på siden, hvor der står 'rentvandsprøver' – og her skal du trykke på 'vis alle analyser for (...) vandværk' som står under alle enkelt analyserne. Nu kan du se, hvilke stoffer der er i dit vand. Langt de fleste stoffer skal være der, og de er ikke skadelige. Husk af <0,01 betyder, at der ikke er fundet noget i vandet. Gå ned til 'Pesticider, nedbrydningsprodukter og beslægtede stoffer'. Der vil du kunne se, om der er giftrester i dit vand. Hvis der er en trekant ud for analysen for det enkelte stof, f.eks. Desphenyl chloridazon (DPC) eller N,N-Dimethylsulfamid (DMS), betyder det, at der er, eller har været, overskridelse af grænseværdien i rentvandet. Kilde: Walter Brüsch, Danmarks Naturfredningsforening Vis mere Vis mindre