Så meget stiger prisen på din bus- og togbillet

Hvis du skal rejse med bus, tog eller metro på Sjælland, skal du fra søndag forberede dig på at skulle betale mere end hidtil. Priserne på offentlig transport stiger nemlig. Det skriver Din Offentlige Transport i en pressemeddelelse.

- DOT (Din Offentlige Transport) justerer hvert år billetpriserne, så indtægterne følger med omkostningsudviklingen. Priserne justeres, så der sikres en logisk sammenhæng mellem prisen for at rejse på rejsekort, pendlerkort og enkeltbillet, skriver de i pressemeddelelsen.

Prisstigningerne er dog ikke endvidere voldsomme.

Her er nemlig tale om, at prisen for to zoner stiger med en enkelt krone. Prisen for tre zoner stiger med en halv krone. Prisen for ni zoner stiger med halvanden krone, og prisen for 29-30 zoner stiger med to kroner.

- Dette svarer til den almindelige prisudvikling, skriver de videre.

Derudover går pendlere en række af yderligere prisstigninger i møde. Eksempelvis stiger et pendlerkort for rejser fra syv til 14 zoner med 30 til 110 kroner.

To zoner bliver til en

Din Offentlige Transport skriver videre, at 21 zonetilpasninger vil blive eksekveret.

- For eksempel tilpasses zonerne på en række stationer, der i dag dækker flere zoner, så stationerne fremover kun ligger i én zone. Det gælder f.eks. på Husum station, hvor to zoner reduceres til én zone, skriver de.

Artiklen fortsætter under billedet ...



To zoner bliver til en i 21 forskellige tilfælde. Foto: Finn Frandsen

Dermed bliver det ikke nødvendigvis dyrere at pendle. Hvis man vel at mærke rammer en af zonetilpasningerne.

Farvel til pappendlerkortet

Slutteligt skriver de, at pappendlerkortet på Sjælland såvel som mobilklippekortet fra søndag bliver udfaset. Pappendlerkort-vante kunder vil dog få mulighed for at få lagt pendlerkortet over på et almindeligt rejsekort; et såkaldt kombi-kort.

- Udfasningen af papkortene er en naturlig konsekvens af digitaliseringen. Rejsekortet er i vækst, og kunderne fremhæver rejsekortet for at have gjort det lettere at være kunde i den offentlige transport. Det vil vi gerne understøtte og udbrede, siger bestyrelsesformand for DOT, Camilla Struckmann.