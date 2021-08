Så meget stiger prisen på din kaffe

31 procent. Så meget er kaffe blevet dyrere i juli måned sammenlignet med juli sidste år.

Den markante prisændring skyldes frost i Brasilien. Landet, der er verdens største kaffeproducent, har været ramt af den værste frost i 27 år.

Det har medført, at priserne på grønne kaffebønner er på sit højeste niveau i næsten syv år. Prisstigningen forventes at ramme i supermarkeder i Europa i løbet af de næste uger.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Den hårde frost i Brasilien har medført, at der er områder, hvor kaffetræerne er visnet helt. Det estimeres, at der kan gå op til syv år, før produktionen er tilbage på normalt niveau.

Manglen på fragtskibe kan dog også spille en afgørende rolle i, at prisen på din kaffe er steget.

Forsendelsesforstyrrelser har også gjort det dyrere at fragte varer rundt i verden. Under den globale coronapandemi har der været mangel på fragtskibe, samtidig med at den generelle efterspørgsel på varer er gået op.

Det gælder altså også, når kaffebønner skal fragtes til de mest forbrugende lande i Nordamerika og Europa, og det kan også være en af årsagerne til, at prisen på din kaffe stiger.

Allerede i slutningen af juli kunne Reuters berette om, at prisen på kaffe ville stige. Det kan du læse mere om her.