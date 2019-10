Så meget tjener ekspolitiker på gangbangs

Ved du noget? Eller har du selv deltaget i Per Zeidlers gangbangs? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst) eller mail til ditte på lynge@eb.dk

Den rufferidømte tidligere lokalpolitiker Per Zeidler kan tjene tusindvis af kroner på at afholde gangbangs i sit eget soveværelse.

Det viser hemmelige optagelser, som Kanal 5 står bag, og som kan ses onsdag aften klokken 21 i dokumentaren 'Kanal 5 afslører'.

- Fredag til søndag kan de (pigerne, red.) lave mellem 35.000 og 40.000, fortæller Zeidler i dokumentaren.

Per Zeidler er ganske tilfreds med sin dagsløn. Video: Dplay

Han kommer derefter med et konkret eksempel, hvor to kvinder har deltaget i gangbangs i fire timer med en fortjeneste på 28.000 kroner i alt.

- I dag fik hver pige 14.000, og så er der minus 20 procent til mig.

- De har betalt 2800 hver til mig, så jeg har jo fået en god dagsløn, lyder det i dokumentaren fra Per Zeidler.

Her kalder han også kvindernes timeløn for 'glimrende'.

Indrømmer: - Det er ulovligt

Den rufferidømte ekspolitiker Per Zeidler bryder loven, når han arrangerer gangbangs mod betaling. Det indrømmer han selv i en dokumentaren 'Afsløret på Kanal 5', der sendes onsdag aften klokken 21.

- Det er ulovligt på den måde, at du snyder told og skat, siger Per Zeidler i dokumentaren.

Heri fortæller han, at kvinderne kan tjene mellem 35.000 og 40.000 kroner på en weekend.

Se Per Zeidler indrømme, at det, han gør, er ulovligt. Video: Dplay

- Det er sorte penge, det er mit også (...) De indberetter jo ikke en skid, og jeg indberetter ikke en skid. Den måde, vi gør det på, er jo, at vi snyder told og skat, siger den tidligere lokalpolitiker og folketingskandidat for Liberal Alliance videre i dokumentaren.

Per Zeidler vurderer, at han har arrangeret op mod 150 gangbangs i løbet af otte år.

- Det er business. Det er sjovt. Det er frækt, lyder det fra ekspolitikeren.

Blev landskendt i 2017

Den tidligere folketingskandidat og byrådsmedlem i Syddjurs Kommune Per Zeidler blev landskendt, da han i 2017 blev afsløret i at deltage i og være med til at arrangere gangbangs og tjene penge på det - alt sammen mens han skulle have været til møder i byrådets familieudvalg.

I foråret faldt hammeren, og Zeidler blev sammen med en 55-årig mand idømt et halvt års betinget fængsel for rufferi.

I retten indrømmede den forhenværende politiker at have arrangeret 73 gangbangs med en samlet fortjeneste på 200.000 kroner.

Nordjyllands Politi efterforsker de nye oplysninger i sagen, oplyser man til Kanal 5.

Hvis han kendes skyldig igen, risikerer han at skulle afsone straffen på seks måneders fængsel fra sin tidligere dom plus eventuel tillægsstraf for ny kriminalitet.

Her tager Per Zeidler imod penge for gangbang. Video: Dplay

Ekstra Bladet har været i kontakt med Per Zeidler, som siger, at han ikke har nogen kommentarer.

'Afsløret på Kanal 5' vises onsdag aften kl. 21.

