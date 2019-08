Så meget tjener verdens rigeste familie - i timen

Amerikansk supermarked-familie er verdens rigeste. Se her, hvad de tjener

668 millioner danske kroner.

Så ufatteligt meget har den amerikanske milliardær-familie Walton, der står bag detailhandelsvirksomheden Walmart Inc., tjent hver eneste dag siden de sidste år landede som nummer 1 på Bloombergs rangerede liste over verdens rigeste familier.

Det svarer til 26,7 millioner kroner i timen. Eller 467.642 kroner hvert minut.

Det skriver det amerikanske nyheds- og markedsdatabureau Bloomberg.

Med andre ord er Walton-familiens formue lige steget med omkring 150.000 kroner, siden du begyndte at læse denne artikel.

Tre amerikanske familier i toppen

Til sammenligning ville en nyansat medarbejder i Walmart med en mindsteløn på 11 dollars i timen - svarende til 73,5 kroner - på den samme tid have tjent omtrent 40 øre.

Siden familien ramte toppen af Bloomberg-listen, er Walton-familiens samlede formue steget med 260 milliarder kroner, så den samlede formue nu er på 1,2 billioner kroner.

Både plads nummer to og tre over de rigeste familier i verden er også besat af amerikanske familier. På andenpladsen ligger Mars-familien, der ejer slik-giganten Mars Inc. Familien har øget deres formue med 247 milliarder siden de ramte andenpladsen på listen i juni 2018. Deres samlede formue ligger derfor nu på 848 milliarder kroner.

På en tæt tredjeplads ligger Koch-familien med en øgning på 173 milliarder til 835 milliarder danske kroner.

De store amerikanske familieformuer har ifølge Bloomberg mødt en del kritik fra kritikere, som mener, at de er med til at øge den økonomiske ulighed i hele verden. Det har fået flere milliardær-arvinger til at støtte tanken om højere formueskatter.

- Hvis vi ikke gør noget i den stil, hvad er det så vi gør - samler denne rigdom i et land, der er ved at gå op i limningen? sagde Liesel Pritzker Simmons, hvis familie ligger nummer 17 på Bloomberg-listen.