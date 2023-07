Så på fra altanen: Koran-afbrænding foran Løkkes hjem

Lars Løkke Rasmussen (M) forsvarede mandag regeringens plan om at indskrænke ytringsfriheden ved at forbyde koran-afbrændinger i et endnu ukendt omfang. Direkte adspurgt, om man dermed bøjer sig for den voldelige opstandelse i Mellemøsten, reagerede udenrigsministeren tydeligt irriteret

Koran-bål i Københavns gader.

Mandag var der fut i København, hvor foreningen 'Danske Patrioter' flere steder havde anmeldt demonstrationer. Her ville de brænde koraner af ved udenlandske ambassader.

Det hele kulminerede ved 19-tiden foran udenrigsminister Lars Løkke Rasmussens (M) hjem, hvor de seneste døgns hovedperson så på fra altanen, mens en koran og et eksemplar af en af Løkkes egne bøger gik op i røg.

Løkke ser til, mens 'Danske Patrioter tænder ild til en koran foran hans hjem'. Foto: Kenneth Meyer

Rolig Løkke

Ifølge Ekstra Bladets mand på stedet tog Lars Løkke Rasmussen dog optrinnet særdeles roligt. Iført en sort t-shirt sendte han et smil ned mod demonstrationen, før han forsvandt ind i sin lejlighed igen.

Selve demonstrationen forløb under et kæmpe politi-optog, hvor også PET var til stede.

Mandag blev der også sat ild i koraner tæt på den saudiske ambassade ved Lyngbyvej, ligesom en koran gik op i flammer ved den irakiske ambassade tæt på Grønningen.

Koranafbrænding tæt på Iraks ambassade i Kæbenhavn. Foto: Kenneth Meyer

Uden drama

Alle steder forløb koranafbrændingerne dog uden større drama eller konfrontationer mellem modstridende grupper.

Københavns Politi oplyser til Ekstra Bladet, at man ikke har mulighed for at give et fremadrettet overblik over anmeldte demonstrationer i kredsen.

Dertil lyder det, at det grundlæggende ikke er politiets job at agere pr-medarbejder og kalenderfunktion for folk, der arrangerer demonstrationer.