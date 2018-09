Så realistisk er nyt giga-spil

Enhver mand ved, hvad kulde kan gøre ved de ædlere dele mellem benene.

Og det har spiludviklerne Rockstar Games taget med i det nye spil Red Dead Redemption 2, der kommer på gade 26. oktober.

Motoren, som driver spillet, gør det nemlig så realistisk, at hestenes testikler skrumper, når vejret i den virtuelle cowboy-verden er rammer bunden af termometret, som de også vil gøre i virkeligheden

Det skriver det anerkendte film- og spilmedie Screenrant.

Udover små kugler kommer hesten også til at lave efterladenskaber. Det vil også være muligt at flette hestens hale, klippe dens mane og lære den tricks.

Se også: Truet af Lindsay Lohan: Nu har Grand Theft Auto vundet

Alt skal være realistisk

I den hyper-realistiske verden kræver pistoler vedligeholdelse, snefnug smelter, når de lander på mennesker, og det bliver sværere for din karakter at svømme, hvis du har givet ham tungt tøj på. Og mudder på støvlerne vil tørre ud og til sidst falde af. Det blot nogle af de tiltag, som udviklerne har programmeret for at gøre spillet mere realistisk.

Spiludviklerne Rockstar Games, der også har produceret den legendariske Grand Theft Auto-serie, har ikke afsløret meget af, hvordan historien ellers kommer til at udfolde sig for hovedpersonen Arthur Morgan - en fredløs cowboy fra Dutch Van der Linde-banden.

Men de har i flere omgange lagt vægt på, at Red Dead Redemption 2 kommer til at sætte nye standarder for realismen i et computerspil. I traileren ovenfor kan du se og høre udviklerne fortælle, hvordan spillets realistiske verden udfolder sig.

Se også: Esport: Arrangør sender porno-sponsoreret hold på porten

Længe under vejs

Rockstar Games annoncerede allerede tilbage i 2014, at de arbejdede på Red Dead Redemption 2 - en opfølgning på seriens første spil fra 2010.

Det første udgivelsestidspunkt for det nye spil lød i starten til at være start 2017, men til trods for de mange fans' desperate længsel er spillet blevet udskudt gang på gang. Formodentlig for at finpudse den ekstremt store verden, som spillet udfolder sig i.

Red Dead Redemption 1 er desuden blevet kåret til den tredje bedste Playstation 3-spil nogensinde i det officielle Playstation Magazine.