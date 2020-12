Så skal bilisme også forbydes

Sælger af nytårskrudt mener ikke, at et totalforbud er vejen frem

For indehaveren af 'Nytårsteltet' ved Bilka i Aarhus, Søren Follmann, er der intet overraskende i, at Folketinget om et par uger skal tage stilling til, om det bør forbydes privatpersoner at købe og håndtere nytårsfyrværkeri.

- Så skal vi måske også stoppe med at sælge biler, fordi nogen kører for stærkt og kommer til skade i trafikken, lyder Søren Follmanns modspørgsmål, da Ekstra Bladet spørger, hvordan han har det, når han hvert år 1. januar via medierne bliver bekendt med, hvor mange der er kommet mere eller mindre alvorligt til skade efter nærkontakt med fyrværkeri nytårsatten.

- Vi har i forvejen fået mange restriktioner i forhold til salg af fyrværkeri, og sikkerheden er opgraderet, så der eksempelvis max må være 75 gram krudt i en raket. Førhen måtte mængden være den dobbelte, siger Søren Follmann, der har godt gang i butikken, da vi besøger det, der for mange er et rent slaraffenland og lig med en glad nytårsaften.

Ikke enten eller

I fjor omsatte 'Nytårsteltet' i Tilst ved Aarhus for 750.000 kroner i dagene op til nytårsaften, og der ser ikke ud til at blive mindre salg i år, selvom corona lægger en restriktiv dæmper på danskernes muligheder for de store fester.

- For mig er det ikke enten eller, men både og. Jeg synes heller ikke privatpersoner skal have noget at gøre med større raketter og fyrværkeri, men med de restriktioner, der er lagt ned over vores varer de senere år, mener jeg sagtens, man kan forsvare at sælge nytårskrudt.

- Det handler om kampagner og rådgivning om, hvordan man fornuftigt og sikkert håndterer fyrværkeri. Ligesom med kampagner mod spritbilisme tror jeg, det virker og løfter folks bevidsthed om at omgås nytårskrudt på en ansvarlig og ordentlig måde, siger Søren Follmann.

Fyrværkerifirma bestormes af rasende kunder

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Vi vil respektere et forbud

Problematikken i forhold til et totalt forbud af nytårsfyrværkeri er ikke sort eller hvid hos Filt Kristensen, Marianne Nørholm Villadsen og datteren Johanne på 13 år, der igen i år køber krudt for cirka 500 kroner.

Den aarhusianske familie ser derimod både fordele og ulemper ved et forbud samtidig med, at de sagtens kan forstå kritikeres argumentation om, at fyrværkeri er farligt og miljøbelastende.

- Jeg forstår godt motivationen for et forbud, men på den anden side vil jeg gerne give børnene den festlige oplevelse, det er at fyre af på en sikker og forsvarlig måde, siger Filt Kristensen.

Marianne Nørholm Villadsen kan også godt se fornuften i et forbud, men det betyder ikke, at hun går ind for det.

- Men skulle der komme et forbud, er vi i hvert fald ikke blandt dem, der vil købe fyrværkeri på det sorte marked. Så vil vi selvfølgelig respektere reglerne, selvom jeg godt kan lide traditionen med at runde et år af med fyrværkeri, siger Marianne Nørholm Villadsen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Det skal der være plads til

16-årige Alexander Sekkelund fra Galten ved Aarhus køber nytårskrudt sammen med sin far uden at bekymre sig om et eventuelt forbud og med store forventninger til det store knald i aften.

- Fyrværkeri er en festlig og vigtig del af det at fejre nytår, siger han og tilføjer, at det ikke skal gå ud over det store, fornuftige flertal, at nogle få ikke kan finde ud af at omgås raketter og kanonslag på en fornuftig måde.

- Jeg tror, et forbud ville gøre mange mennesker sure. Hvis man er påpasselig og overholder reglerne, så skal der være plads til at fyre den af den ene gang om året, siger Alexander Sekkelund.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ung mand anholdt: Stjal to tons fyrværkeri

Se også: Danskerne vil bruge flere penge på nytårskrudt

Kræver forbud mod fyrværkeri