Så sker det igen: Biden på alle fire

Først væltede han op af trappen til Air Force One, så gik det galt på en cykeltur, og nu er det så sket igen.

Til en ceremoni hos det amerikanske luftvåben snublede den amerikanske præsident Joe Biden, da han skulle forlade scenen.

Joe biden blev efter faldet hjulpet på benene og formåede at gå tilbage til sin plads.

'Han har det fint. Der var en sandsæk på scenen, mens han hilste på folk', lyder den officielle udmelding fra Det Hvide Hus på Twitter.

Den 80-årige Joe Biden kan snart ikke længere nægte, at hans alder påvirker ham både fysisk og psykisk. Tilbage i oktober 2022 understregede han ellers i et interview med tv-kanalen MSNBC, at han var frisk og ved godt helbred.

Den aldrende præsident har også flere gange ladet sig bemærke ved at vrøvle eller blive forvirret under offentlige optrædender. Seneste byttede han om på 'All Blacks' og 'Black and Tans' under et visit i Irland.

Det ene er et rugby-hold fra New Zealand og det andet en irsk paramilitær styrke.

