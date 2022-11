Så skete det endelig: Nu er Marie-Louise blevet opereret

Selvom Marie-Louise er taknemmelig for, at to anonyme personer gav hende en kæmpe håndsrækning ud af sit smertehelvede, er hun utilfreds med, at det overhovedet var nødvendigt

Skal du også vente lang tid på behandling? Så kontakt journalisten her.



Tårer af ren frustration og smerter. Smertestillende i hobetal. Daglige kampe med at komme op i sin lejlighed, ingen sport og et minimum af sociale aktiviteter.

Det var hverdagen for 19-årige Marie-Louise, som skulle vente årevis på hjælp fra det offentlige.

Endelig opereret

Men efter Marie-Louise stod frem i Ekstra Bladet blev hendes mor kontaktet af to anonyme pengedonorer, der tilsammen betalte 120.000 kroner for operationen af Marie-Louises højre hofte.

Derfor kunne hun i mandags blive kørt ind på operationsstuen på et privathospital.

19-årige Marie-Louise havde fået tid til en forundersøgelse på Odense Universitetshospital den 29. maj 2025. Derefter ville hun skulle vente yderligere 1,5 år på operationen, fik hun at vide. Foto: Tim Kildeborg Jensen

- De (hospitalspersonalet, red.) sagde, operationen gik lige efter bogen, fortæller en lettet Marie-Louise Rasmussen.

- Jeg er helt vildt glad for, at det endelig er sket. Og nu er der ligesom lys for enden af tunnelen.

Noget er galt

Nu står den kommende tid på hvile, Netflix og efterfølgende genoptræning.

Ekstra Bladet bragte historien om Marie-Louise den 29. oktober 2022.

Selvom Marie-Louise er taknemmelig for, at to anonyme personer gav hende en kæmpe håndsrækning ud af sit smertehelvede, er hun utilfreds med, at det overhovedet var nødvendigt.

- At man skal være afhængig af, at der sidder sådan nogle mennesker, der har penge og lyst til det, det synes jeg bare ikke er okay, siger den nyopererede odenseaner.

- Så der er jo stadig den her problemstilling, der var fra starten af, som hedder, at der er noget, der ikke fungerer i velfærdsystemet, slår Marie-Louise Rasmussen fast.