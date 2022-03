Så stærkt er Ruslands militær

Tungt bevæbnet russisk militær invaderer i disse dage Ukraine. Ekstra Bladet giver dig herunder et overblik over de ulige militære kapaciteter

Rusland er Ukraine militært overlegen på alle parametre.

Det viser en gennemgang, Ekstra Bladet har lavet.

På mandskabssiden har Rusland har 900.000 aktivt mandskab i sine væbnede styrker, mens den russiske bjørn holder en reserve på to millioner mennesker, viser tal fra ’The Military Balance’-rapport fra The International Institute for Strategic Studies (IISS), der blev offentliggjort i forrige uge.

Ukraine har 196.000 aktive tropper i sit militær, mens de har en reserve på 900.000. Med til historien hører det dog, at Ukraine indførte en krigslov i begyndelsen af Ruslands invasion af landet, der kræver, at mænd i alderen 18-60 år forbliver i landet.

Alene af landtropper har Rusland over dobbelt så mange soldater som Ukraine. Rusland har 280.000 mod Ukraines 125.600.

Kampfly og kampvogne

I forhold til styrker i luftvåbnet står Rusland knap fem gange så stærkt, da de har 165.000 mod Ukraines 35.000 aktivt personel.

Rusland har 1391 kampfly til rådighed i luftvåbnet, mens Ukraine blot har 132 kampfly. Det samme styrkeforhold gør sig gældende med helikoptere, hvor Rusland har 948 helikoptere til rådighed, mens Ukraine blot har 55.

Også på kampvogne er Rusland også dominerende, hvor de ifølge de seneste tal fra IISS har 15.857 kampvogne mod Ukraines 3309. Med til historien hører også, at russernes kampvogne er langt nyere og mere moderne end ukrainernes.

Skulle det komme til kampe i vandet, er Rusland endnu mere overlegne. Ukrainerne har nul ubåde i deres arsenal, hvor Rusland har 49 ubåde.

Derudover har Rusland blandt andet 16 fregatter, 11 destroyere, 4 cruisere og et hangarskib. Ukraine har en enkelt fregat.

Forsvarsudgifter

Tager man et kig på de budgetter, som de to nationer bruger på deres militær, giver det en klar indikation på kløften mellem Ukraine og Rusland

Ukraine brugte i 2021 4,7 milliarder dollars (31.30 mia. kr.), mens Ruslands brugte 45,8 milliarder dollars (305,04 mia. kr.).

Efter den russiske krig i Georgien i 2008 lancerede den russiske regering en indsats for at modernisere sit militære isenkram.

Ukraines våben er stort set fra sovjettiden. Ukraine har dog ambitioner om at blive medlem af NATO, hvorfor de havde planer om at udvide sit luftvåben med vestlige kampfly fra midten 2030’erne. De planlægger også at modernisere deres flådekapacitet, men står det til den russiske præsident, Vladimir Putin, bliver det ikke aktuelt.

Ukrainske kampvogne, der bliver fragtet mod Kijev. Foto: Rasmus Flindt