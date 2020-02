Så starter lukningen af kontroversielt atomkraftværk

Frankrig har sat gang i lukningen af landets ældste atomkraftværk, Fessenheim, der har været aktivt i 43 år.

Det oplyser den statsejede energigigant EDF, ifølge nyhedsbureauet AFP.

Den ene af to reaktorer i kraftværket, der ligger ved floden Rhinen nær den tyske grænse, blev lukket klokken to natten til lørdag.

Den anden reaktor ventes at blive lukket 30. juni.

Røgen rejser sig stadig fra Fessenheim, selvom den ene reaktor er lukket ned. Foto: Sebastien Bozon/Ritzau Scanpix

Der vil dog gå adskillige måneder, før reaktorerne er kølet tilstrækkeligt ned, til at man kan begynde at fjerne atomaffaldet. Arbejdet med at fjerne affaldet ventes først at være gennemført i sommeren 2023.

Fessenheim har altid været kontroversielt. Atomkraftværket er placeret i Alsace nær grænsen til både Tyskland og Schweiz, og det har givet både bekymringer i og protester fra begge nabolande.

Jordskælv og oversvømmelser

Det har længe været et erklæret mål for folk, der kæmper imod brugen af atomkraftværker, at få lukket kraftværket i Fessenheim.

Kritikken tog særligt til efter en katastrofe i Japan i 2011. Her blev det japanske Fukushima-atomkraftværk ramt af en tsunami efter et jordskælv.

Eksperter har siden da bemærket, at konstruktionens kvalitet og sikkerheden ved Fessenheim, der har været aktivt siden 1977, er lavere end Fukushimas.

Både jordskælv og oversvømmelser har også været en trussel mod atomkraftværket. Det ligger i en potentiel jordskælvszone og bruger kølevand fra en kanal, der har forbindelse til den europæiske hovedflod Rhinen.

Så hvis der skete en oversvømmelse, ville et efterfølgende radioaktivt udslip have konsekvenser langt uden for lokalområdet.

Frankrig har i alt 56 reaktorer fordelt over 18 atomkraftværker. De skaber 70 procent af landets elektricitet, hvilket er mere end i noget andet land.