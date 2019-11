Så stort er LEGO-godsets underskud

Landbrug og godser kan være svære at lave gode forretninger ud af.

I tilfældet med Kjeld Kirk Kristiansen er driften af hans weekendbolig Schelenborg Gods endt med at være en blodig affære.

En gennemgang af godsets regnskaber viser, at det gennem de sidste 15 år har haft 11 underskud, der sammenlagt løber op på 77,1 millioner kroner før skat.

Sidste år tabte den 71-årige LEGO-boss 4,5 millioner kroner før skat på godset.

Schelenborg Gods har været i Kjeld Kirk Kristiansens ejerskab i årtier. Trods indsigten i forretningsledelse lykkedes det ham ikke at gøre godset på 540 hektar til en forretning. Foto: Ritzau Scanpix

Godset sikrer ham dog en skatterabat, fordi han skal trække godsets underskud fra i KIRKBI-koncernens overskud, når skatteregnskabet gøres op.

Det skyldes, at Kjeld Kirk Kristiansen har indsat Schelenborg Gods i et selskab i KIRKBI-koncernen.

Den 71-årige rigmands selskabskonstruktion er dog lige lovlig smart, vurderer skatteadvokat Michael Bjørn Hansen, der har studeret Schelenborg Gods' regnskaber for Ekstra Bladet.

Han mener ikke, at Kjeld Kirk Kristiansen bør kunne trække godsets underskud fra, fordi godset drives som hobby og ikke erhvervsmæssig virksomhed.

- Hvis det var en lille mand, der drev et mindre landbrug med tilsvarende driftsresultater i en længere årrække, havde Skat for længst statueret lystejendom, siger han.

Skat som en indtægt

Da skatteregnskaber ikke er offentlige, kender ingen udover Kjeld Kirk Kristiansen selv og hans revisor præcist til størrelsen på skatterabatten, men der bør være tale et betragteligt millionbeløb.

Regnskabsposterne skat af årets resultat og de såkaldte udskudte skatteaktiver kan give et praj om beløbets størrelse.

Det bekræfter Kim Klarskov Jeppesen, der er professor med speciale i revision ved CBS.

Bruger løs på maskiner og bygninger

Den kvalitetsbevidste Kjeld Kirk Kristiansen køber landbrugsmaskiner af det velrenomerede mærke Fendt til sit ellers underskudsgivende gods. Foto: PR Trods underskuddene holder LEGO-bossen sig ikke tilbage for at sikre, at Schelenborg Gods er topmoderne. Regnskabsposten materielle anlægsaktiver, der viser værdien af godsets bygninger og maskiner, steg med omkring 45 millioner kroner i 2018, så de materielle anlægsaktiver sammenlagt talte 254,8 millioner kroner. Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, hvordan Kjeld Kirk Kristiansen for nyligt opførte et nyt korntørreri. Nye maskiner

Igennem årene har han blandt andet revet landbrugsbygninger ned, opført nye, bygget en vinterhave i forlængelse af hovedbygningen, en helikopterlandeplads samt et 50 kvadratmeter drivhus. På godsets Facebook-side fortæller godsets forvalter også lystigt om landbrugsmaskiner af mærkerne Fendt og Claas, som Kjeld Kirk Kristiansen køber til godset. Der er da også noget at blære sig med. Kyndige udi landbrugsmaskiner vil vide, at Fendt og Claas tilhører toppen af markedet. Vis mere Luk

Mens skattebetaling for de fleste er en udgift, var det en indtægt på 850.000 kroner for Kjeld Kirk Kristiansens gods sidste år, hvilket peger i retning af, at godsets underskud er modregnet i et overskud.

Det skyldes, at koncernen skal betale et såkaldt sambeskatningsbidrag til det underskudsgivende selskab, hvis selskabets underskud er blevet modregnet.

- Når skatten i regnskabet står som en indtægt, er det fordi man ikke betaler skat, men derimod får noget tilbage, siger han.

Tidligere underskud

Samtidig er de udskudte skatteaktiver faldet med halvanden million kroner i 2018.

Det kan ifølge professoren tyde på, at Kjeld Kirk Kristiansen har modregnet Schelenborg Gods' tidligere års underskud for halvanden million kroner i et overskud.

- Hvis de udskudte skatteaktiver falder, kan det være, fordi man har modregnet tidligere års underskud, siger Kim Klarskov Jeppesen.

Kunstigt i live

Schelenborg Gods overlever år efter år med underskud, fordi Kjeld Kirk Kristiansen holder det kunstigt i live med store saltvandsindsprøjtninger.

Af 2018-regnskabet fremgår det eksempelvis, at han tilførte godset 115 millioner kroner fra K&C Holding.

Tidligere har han postet penge i gods-selskabet ved at ’forhøje kapitalen’ med tocifrede millionbeløb på både 10, 15 og 20 millioner kroner.