Så ulv i villakvarter: - Jeg frøs til is

Flere esbjergensere har set en ulv i et villakvarter ved Esbjerg. Det har skabt stor debat i lokalsamfundet

Ved Esbjerg har en ulv midt i byen skabt frygt blandt byens borgere.

Flere lokale fortæller, at de har stået ansigt til ansigt med ulven, og i Facebook-gruppen 'Info fra borger til borger i Esbjerg by' bliver der både delt og kommenteret i vid udstrækning om den omvandrende ulv.

Det fik tirsdag Ekstra Bladet til at besøge området for at snakke med vestjyderne.

Stod ansigt til ansigt

Flere esbjergensere har i søndags skrevet på Facebook, at de har spottet en ulv løbe rundt i den vestjyske by.

Blandt andet Sandie Elisabeth Nielsen, der søndag morgen stod ansigt til ansigt med ulven, da hun var ude og gå en tur med sin lille hund.

Det fortæller hun til JydskeVestkysten.

- Den var maksimalt fem meter væk, og jeg stivnede helt. Jeg blev så bange, at jeg frøs til is. Det var så surrealistisk, og selv om det kun var ganske få sekunder, så var det nok til, at jeg udbrød et lille hvin. Foran mig var der også en kondiløber, og han havde set det samme. Vi fik lige en snak, og så fulgte han mig og hunden ud af skoven, siger Sandie Elisabeth Nielsen, der beskriver ulvens udseende som en forstørret schæferhund.

Læs også: Ulv spottet nær børnehave i Brørup

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Det er i området ved Hjerting og Sønderris nær Esbjerg, at lokale har spottet en omvandrende ulv.

Da Ekstra Bladet besøgte stederne, mødte de desværre ingen, som havde set ulven.

Dog var der flere, der havde ønsket at se den.

Anne Christiansen - Esbjerg

Foto: Anders Brohus

- Jeg har desværre ikke set den, nej.

- Hvordan vil du reagere, hvis du så den?

- Det ved jeg ikke lige umiddelbart. Det er jo ikke noget, man tænker over at skulle se inde i byen. Jeg vil kun blive bange, hvis den kom tæt på.

- Hvad tænker du om, at den er set herinde i et boligområde?

- Jeg tror ikke, at den vil gøre børnene noget. Den er vel bare ude efter madrester.

Jonas Jensen - Esbjerg

Foto: Anders Brohus

- Du kommer fra det område ude i Hjerting, hvor folk har set ulven - har du set den?

- Nej, det har jeg ikke. Men jeg har hørt om flere, der har set den, så det tror jeg på.

- Jeg er ikke selv så nervøs, men det er måske fordi, jeg ikke har oplevet at se den. Jeg ved ikke, hvad jeg vil gøre, hvis jeg så den.

Lars Munk - Esbjerg

Foto: Anders Brohus

Lars Munk er hotelchef for Hjerting Badehotel, men heller ikke ham eller hans gæster har spottet ulven.

- Jeg har desværre ikke set ulven selv. Der er heller ingen af mine gæster, som har oplevet den endnu, selvom der er mange, som færdes i naturen heromkring, siger Lars Munk.

- Jeg tror på, at man har set den - dog tror jeg ikke, at der er noget farligt i det.

- Hvordan vil du reagere, hvis du mødte den?

- Jeg vil nok blive rystet, men jeg regner med, at den er lige så bange for mig, som jeg er for den.

Erik Buus, Esbjerg

Foto: Anders Brohus

- Jeg tror ikke på, at ulven er her. Så er den i hvert fald forsvundet igen.

- Er du nervøs for at møde den, hvis den er her?

- Jeg skynder mig væk, hvis jeg ser den, må jeg indrømme. Men jeg er ikke nervøs, som situationen er lige nu, slutter Erik Buus.