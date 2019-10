Så våd bliver efterårsferien

Det går hårdt for sig til aften, hvor der forskellige steder er vindstød af stormstyrke og skybrud

Søndag aften styrter regnen ned i forskellige dele af landet, og det stopper ikke lige foreløbig.

Det fortæller Mette Wagner, der er pressevagt ved DMI.

- Efterårsferien bliver en relativ fugtig affære, hvor vi dog få lidt lunere luft. Det kommer dog ikke til at regne lige så meget, som det har gjort søndag, men blæsten vil holde til stedvist, siger hun.

Det kan derfor godt betale sig at planlægge en tur i skoven nøje

Artiklen fortsætter under billedet...

Søndag aften står vandet ned i stænger flere steder i landet. Her ses en enorm vandpyt i København. Foto: Kenneth Meyer.

De bedste dage

Hvis man vil relativt tørskoet igennem en tur i skoven, lader det til, at man skal finde efterårsfrakken frem først på ugen.

- Mandag morgen starter blæsende, men det forsvinder hurtigt, hvorefter der vil være chance for sol. Det samme gør sig gældende tirsdag, hvor det nok er bedst at finde på indendørsaktiviteter, siger Mette Wagner.

Meteorologen slutter af med at sige, at man kan forvente, at efterårsferien bliver både lun, fugtig og blæsende.