Så voldsom var stormen Otto

Det blev et gedigent blæsevejr, der ramte Danmark fredag eftermidag.

Prognoserne for stormen Otto holdt også langt hen ad vejen stik.

Sådan lyder det fra Jens Lindskjold, der er meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

- Der blev målt fuld storm flere steder på den jyske vestkyst fra Thorsminde over Thyborøn og op til Hanstholm, på de yderste kystrækker af Nordvestsjælland og på nordspidsen af Bornholm, siger Jens Lindskjold.

Otto førte nogle voldsomme ødelæggelser med sig. Værst gik det blandt andet for sig i Roskilde, hvor 50 biler blev ødelagt af et væltet stillads. Her kunne beboere heller ikke komme ud af deres lejligheder gennem natten.

Mere end 50 biler er blevet beskadiget, efter at et stillads, der var fem etager højt, væltede i boligområdet Æblehaven i Roskilde. Over 50 biler smadret af væltet stillads

Toppede ved Hanstholm

Vinden toppede fredag aften ved Hanstholm. Her blev der ifølge DMI målt en middelvind på 27,3 meter per sekund. Vindstødene ramte med 38,1 meter per sekund, hvilket er af orkanstyrke.

Grænsen for orkan ligger på 32,6 meter per sekund.

- Derudover har vi haft vindstød af stærk storm rigtig mange steder. Også dybt inde i landet, siger meteorologen.

- På den måde har vindstødene haft forholdsvis høje vindstyrker. Det er også derfor, vi har set konsekvenser som væltede træer og restriktioner i trafikken i hele landet.

Cirkusrevyen blev blandt andet ødelagt af de voldsomme vindstød.

Beredskab Øst har været rykket ud til Cirkusrevyen, hvor dele af teltdugen er blevet revet i stykker på grund af blæsten Stormen Otto: Cirkusrevyen ødelagt

Fly aflyst

Om aftenen var flere inden- og udenrigsfly også aflyst eller forsinkede. Lørdag morgen lød det fra Københavns Lufthavn, at 20 passagererfly ikke kunne afskibe passagerne på grund af stormen.

Det har efterladt lufthavnen i et gigantisk bagage-kaos lørdag.

Fra fredag eftermiddag til natten til lørdag var Øresundsbroen lukket for både tog- og biltrafik. Foto: Johan Nilsson/Tt/Ritzau Scanpix

Lukkede broen

Også på vejene og i vandet viste stormen sig at volde udfordringer. Flere færgeafgange blev aflyst i løbet af dagen, og Øresundsbroen blev klokken lidt over seks lukket for al bil- og togtrafik. Lukningen blev planlagt til klokken tre natten til i dag.

På Storebæltsbroen var det forbudt at krydse i vindfølsomme køretøjer.

På Vejdirektoratets hjemmeside blev der også i den grad advaret mod væltede træer på kørebanerne.

Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Tog bragede ind i træ

Netop et væltet træ viste sig at volde store problemer for et InterCity-tog. Om eftermiddagen fredag bragede et tog med retning mod Sønderborg således ind i et væltet træ.

Det førte til, at toget - der havde 60-70 passagerer med sig - holdt stille i en skov i mere end en time.

- Der lød et højt brag, og så gik lyset i toget, fortalte en passager i toget til TV 2. Der var ingen meldinger om tilskadekomne.

Beboerne i Bellahøjhusene i Bellahøj blev evakueret på grund af stormen Otto. Foto: Kenneth Meyer

Beboere evakueret fra højhuse

Det var ikke kun, når det kommer til transport, at stormen skabte store problemer.

I højhuskvarteret Bellahøj i København valgte man simpelthen at evakuere beboerne fra tre blokke, inden stormen blev blæst i gang.

De blev herefter hentet af busser og kørt til et hotel for at overnatte i sikkerhed for Otto.

Beboerne fik besked på, at de skulle forlade deres boliger senest klokken 18. Lørfdag formiddag er de dog vendt tilbage.

Malik var seneste

Stormen Otto er blevet klassificeret som en klasse 2-storm.

DMI har fire kategorier for storme. Klasse 1 er ikke en rigtig storm, men stormende kuling.

Den seneste klasse 2-storm var i januar 2022, da stormen Malik blæste ind over Danmark.

- Klasserne tager udelukkende hensyn til de vindstyrker, der er blevet målt. Der tages ikke hensyn til, hvor store konsekvenser det har givet, siger Jens Lindskjold.