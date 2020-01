Sådan ændrer dit tv sig i 2020

Et nyt årti betyder også nye tv-vaner for over 1 million danskere.

Fra i dag kan man nemlig ikke længere se hverken DR K, DR3 eller DR Ultra, når man tænder sit tv. DR3 og DR Ultra kan fortsat streames digitalt, mens DR K lukker helt.

Det er omlægninger og besparelser i DR, som er skyld i kanallukningerne, og ifølge DR's mediedirektør, Henriette Marienlund, betyder det, at 1.050.000 seere skal ændre vaner.

'Det er en kæmpe ændring, som danskerne kommer til at mærke. Vi forsøger at gøre det så nænsomt som muligt, men det er uundgåeligt, at alle vil opleve at miste noget, de holder af,' skriver Henriette Marienlund til MediaWatch.

Flere af de faste programmer på DR K, herunder Troldspejlet og Helt lyrisk, rykkes dog til DR2 og sendes fortsat som almindelige såkaldte 'flow'-programmer.

Slut med fodbold

Og det er ikke kun på DR, at 2020 bringer ændringer med sig. Også de omtrent 1,2 millioner tv-kunder hos YouSee vågner i dag op til en helt ny tv-virkelighed.

Som følge af, at YouSee og Discovery i november ikke kunne nå frem til en ny samarbejdsaftale, vil YouSee-kunder ikke længere kunne tilgå Discovery-kanalerne Kanal 4, Kanal 5, Kanal 6, 9'eren, Eurosport 1 og Eurosport 2.

Se også: Definitivt slut: Ingen aftale med YouSee

Det betyder blandt andet, at kunder hos YouSee ikke vil kunne se de af fodboldlandsholdets kampe, som Kanal 5 har rettighederne til at sende.

Direktør for YouSee, Jacob Mortensen, oplyser, at man har informeret kunderne om de ændringer, der kommer, og givet dem adgang til nyt indhold allerede før nytår.

På trods af nyt indhold har ændringerne kostet på kundefronten.

- Det er jo klart, at der er nogen, som har været inde og tage deres tv- og streaming-løsning op til overvejelse, når der sker sådan en ændring her, siger Jacob Mortensen.

Særligt muligheden for at se fodbold fylder hos kunderne.

- Når vi taler med kunderne, og de har overvejelser, så handler det mest om, hvad der kommer til at ske, og hvad for noget indhold man fortsat kan se. Man kan for eksempel stadig se Superliga-fodbold og landsholdets kampe til europamesterskaberne til sommer, siger Jacob Mortensen.

Ingen aftale

Stridighederne mellem YouSee og Discovery begyndte, da YouSee ikke længere ville tilbyde Discoverys kanaler som en del af deres tv-pakker.

Ifølge YouSee skulle årsagen findes i generelle prisstigninger på kanaler, som betød, at de måtte hæve priserne for tv-pakkerne, og det var de ikke interesserede i.

YouSee: Ingen aftale med Discovery

I stedet ville de tilbyde kanalerne i deres 'bland selv'-løsninger.

Discovery så i november bestemt ikke mildt på sagen.

'Realiteten er, at YouSee efter vores opfattelse ganske enkelt bruger deres dominerende markedsposition til at forsøge at skubbe os ud af det danske tv-marked. Vi har den seneste måned genoptaget forhandlingerne med YouSee i håb om at lande en aftale. Men YouSee har i deres tilbud gjort det meget klart, at de ikke ønsker at betale for vores indhold på rimelige og ikke-diskriminerende vilkår', sagde Christian Kemp, administrerende direktør i Discovery Networks Danmark, i en pressemeddelelse.

De afviste desuden at have forlangt prisstigninger.

Jacob Mortensen understreger, at man fortsat arbejder på at få en ny aftale i hus med Discovery.

- Vi vil forsat gerne have en ny aftale med Discovery, og vi har også forhandlet med dem siden foråret.

- Lige nu holder begge parter juleferie, og så håber jeg på, at vi kan mødes igen i det nye år, siger han.