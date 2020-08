Sådan arrangeres Københavns hemmelige fester

Der bliver afholdt hemmelige fester i København, som bliver planlagt på Facebook. Her er fremgangsmåden for de festglade unge

Festglade mennesker i København er blevet rastløse.

Nattelivet har været lukket ned i månedsvis, og der er stadig et forsamlingsforbud på 100 personer.

Men de unge mennesker har fundet en måde at omgås reglerne. Det sker ved at arrangere hemmelige fester.

Donationer og hemmelige beliggenheder

Send 50 kroner på MobilePay som en donation.

Send så et skærmbillede af donationen til arrangørens mailadresse.

Det er opskriften på at få adgang til en af de hemmelige piratfester, der bliver afholdt i og omkring København, som de fremgår på flere Facebook-begivenheder, Ekstra Bladet har set.

De, der har sendt penge til gruppen, modtager en besked med festens placering, to eller tre timer før festen begynder.

Skærmbilledet viser en af Party Lovers Denmarks begivenheder på Facebook. Ekstra Bladet har sløret arrangørens telefonnummer og gruppens mailadresse.

Mødes til hemmelige fester: - Det er et problem for genåbningen

Flere arrangører

Det er blevet en populær måde til at afhjælpe de unge med deres festabstinenser.

Der er flere arrangører i København, som TV2 kunne fortælle.

En af dem er 'Party Lovers Denmark' - en gruppe på Facebook med mere end 3200 medlemmer. Den har, efter de hemmelige fester kom frem i medierne, skiftet navn til 'Animales de fiesta' og slettet alle tidligere og kommende begivenheder.

Hemmelige fester ender på ministerens bord

Gruppen har stået bag flere festlige begivenheder i København. I en kommentar skriver gruppen selv, at der har været 200 mennesker til en af de tidligere fester.

Ekstra Bladet har også været i kontakt med festdeltagere, der har været til en eller flere af Party Lovers Denmarks fester. En deltager bekræfter, at det var denne gruppe, der afholdt den fest på Refshaleøen natten til søndag 23. august, som TV2 besøgte, og som Ekstra Bladet har fået tilsendt privatoptagelser fra.

Her kunne mediet dokumentere, at der både var dj, dansegulv og ulovlig alkoholservering.

Deltageren fortæller til Ekstra Bladet, at der i løbet af natten var mellem 200 og 400 deltagere til Party Lovers Denmarks fest.

De 50 kroner, som festdeltagerne betaler for at få tilsendt festens beliggenhed, sendes over MobilePay til et nummer, der tilhører Facebook-gruppens administrator.

Skal holdes hemmelige

For at holde de hemmelige fester under radaren opfordres gæsterne til at følge en række instruktioner.

De skal medbringe kontanter, have egen skraldepose med til skrald, have en pose med, når de går på toilettet, og gemme deres cykler af vejen.

Og så skal gæsterne selvfølgelig ikke videregive festens beliggenhed.

Intet loft over antal

På begivenhederne opfordrer Party Lovers Denmark deltagerne til at have en maske med og ikke dele drinks.

Hvad der til gengæld intet står noget om, er, hvor mange deltagere der kan være til festerne, eller hvem der kan få lov til at deltage.

OVERBLIK: Sådan er reglerne for forsamlinger Det er forbudt at afholde eller deltage i arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor der er flere end 100 personer på samme sted samtidig. Den regel trådte i kraft 8. juli 2020. Før dette var det kun tilladt at forsamles 50 personer. Det nuværende forbud gælder både indendørs og udendørs og omfatter både offentlige og private arrangementer og begivenheder. Forbuddet gælder foreløbigt til 1. november 2020. Der er enkelte undtagelser for forsamlingerne. Der kan forsamles op til 500 personer, hvis stedet er i en privat bolig eller en have, der hører til en privat bolig. Det gælder dog ikke i gårde, som et større antal beboelser deler. Der kan ligeledes forsamles op til 500 personer til begivenheder, der foregår siddende.

Begivenhederne, som Party Lovers Denmark var arrangør af, var derimod offentligt tilgængelige. Det betyder, at selvom man ikke var medlem af Facebook-gruppen, kunne begivenhederne med informationerne om tilmeldingen stadig tilgås.

Ekstra Bladet har forelagt en af gruppens administratorer dokumentation for, at Party Lovers Denmark (nu Animales de Fiesta, red.) selv påstår, at gruppen har afholdt en fest for mere end 100 personer. Administratoren afviser at have noget med kommentaren på Facebook at gøre og vil ikke kommentere dens indhold.

Ligeledes har Ekstra Bladet adspurgt administratoren, som også er ejeren af det telefonnummer, donationerne bliver sendt til, hvordan pengene fra donationerne bliver brugt. Dette har vedkommende heller ikke ønsket at kommentere på.

Administratoren medgiver, at forbuddet for store forsamlinger gælder alle, også festdeltagere, ligesom administratoren fortæller, at vedkommende har sagt undskyld for at have holdt de store fester. Ekstra Bladet ved ikke, hvor eller til hvem undskyldningen er givet.

Til sidst har Ekstra Bladet også forsøgt at træffe en af de dj's, der ifølge Facebook-begivenheden spillede til festen. Han er ikke vendt tilbage.