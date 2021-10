Sådan bliver dit efterårsvejr

Særligt to dage vil være at foretrække, hvis du planlægger en tur i Zoo med børnene i efterårsferien

Efterårsferien er over os, men når det kommer til vejret, er der ikke meget at råbe hurra for.

Vi går nemlig en uge med 'klassisk efterårsvejr' i møde, lyder meldingen fra DMI.

- I dag og i morgen vil det være skyet med lidt småregn og temperaturer på omkring 10 til 15 grader med relativt rolig vind, fortæller vagthavende meteorolog Thor Hartz til Ekstra Bladet.

Mandag vil det således kun være nordjyderne, som kan være heldige at få et kig til solen, mens himlen over resten af landet stort set vil være dækket af skyer.

Regnfuld onsdag

Når det gælder udendørs efterårsaktiviteter er onsdag nok den værste dag at planlægge dem til.

- Onsdag bliver ganske våd. Der kommer en del regn, mest til Jylland, og det er sådan set kun Bornholm, der ser ud til at gå fri, fortæller Thor Hartz.

Derudover bliver det 'ganske blæsende' med jævn til hård vind og kuling ved kysterne, mens temperaturerne vil stige en anelse til 12 til 17 grader.

Torsdag begynder det dog endelig at klare lidt op, oplyser meteorologen.

- Blæsten fortsætter, men der bliver god plads til solen og kun enkelte byger, siger Thor Hartz.

- Så hvis man planlægger en efterårsferie-aktivitet med børnene, er torsdag eller fredag de bedste dage at gøre det på?

- Ja, det kan blive koldt, men hvis man klæder sig ordentligt på eller finder læ ind i mellem, kan det godt lade sig gøre.