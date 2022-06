Sådan bliver sommervejret

Om du skal blive hjemme eller drage sydpå for at nyde sol og varme den kommende måned, kan du nu få svar på

Kalenderen skriver sommer, og det vigtigste spørgsmål er selvfølgelig, om du skal finde parasollen frem til den bagende sol - eller paraplyen til den silende regn?

DMI er klar med sin månedsprognose, der giver svar på netop dette. Og det er det danske sommervejr, som vi kender det bedst: En blandet omgang.



Uge 27 (4. - 10. juli)

I starten af juli skal både parasol og paraply findes frem. Her skal vi nemlig forvente både dage med lidt lavere temperaturer og skyer, regn og byger. Ind i mellem vil vi dog også få mere stabilt vejr og solskin.

Temperaturen forventes at ligge omkring eller lidt under normalen. Om dagen vil termometeret typisk vise mellem 17 og 22 grader - på de solrige dage vil graderne være noget højere. Om natten ventes temperaturen at ligge mellem 12 og 16 grader.

Nedbørsmængderne forventes at blive omkring normalen - mellem 12 og 19 mm nedbør.

Uge 28 (11. - 17. juli)

I denne uge vil det være henholdsvis et højtryk og et lavtryk, der kommer til at afgøre, hvordan vejret bliver. Højtrykket ser ud til at ligge ved de Britiske Øer, mens der over Nordskandinavien ligger et lavtryksområde. Når højtrykket kommer tættere på, kan vi forvente dage med sol og varme. Derimod står der på skyer, regn, byer og lidt lavere temperaturer, når svage fronter passerer fra vest og nordvest.

DMI påpeger, at det på nuværende tidspunkt er svært at sige, hvilken vejrtype der vil dominere - men prognoserne er positive: De peger nemlig på lidt flere tørvejrsdage med solskin.

Temperaturerne i denne uge ventes at ligge omkring normalen. Det betyder mellem 18 og 23 grader om dagen - og endnu varmere på de solrige dage. Om natten forventes temperaturerne at ligge mellem 12 og 17 grader.

På regnfronten er mængderne usikre - men det ser ud til at lande omkring eller lidt under normalen: Mellem 9 og 18 mm.

Uge 29 (18. juli - 24. juli)

Uge 29 er også kendt som 'Hellerup-ugen', hvor kendte og velhavende drager til Skagen. Om det bliver en solrig uge i det nordjyske er endnu ikke til at give et klart svar på, da prognoserne i denne uge er usikre. Dog peger de fleste på, at der vil komme flere tørvejrsdage med sol og varme fra sydøst - indimellem med mere skyede dage og byger.

Dog er det en mulighed, at forrige uges lavtryksområde over Nordskandinavien bliver hængende og giver mere omskifteligt vejr.

Temperaturerne ventes at ligge omkring eller lidt over normalen. Helt konkret vil de typisk nå op mellem 19 og 24 grader og endnu højere på de solrige dage. Nattemperaturen vil oftest ligge mellem 13 og 18 grader.

Nedbørsmæssigt forventes mængden at ligge omkring normalen med 12 og 19 mm. nedbør - det er dog endnu usikkert.

Uge 30 og 31 (25. juli - 7. august)

I disse uger er prognoserne endnu usikre og afhænger af, hvad der sker i uge 29. Indtil videre peger de fleste prognoser på, at vejret vil blive domineret af et højtryk i øst, som betyder perioder med sol og varme - dog også afløst af skyede dage med byger.

Dog er der også mulighed for, at højtrykket efterhånden bliver svagere eller bevæger sig længere mod øst. Det vil give plads til fronter med skyer og regn samt højtrygsrygge med sol vestfra.

I de to uger forventes temperaturerne samlet set omkring eller noget over normalen.

Nedbørsmængderne forventes at ligge omkring eller lidt under de normale for årstiden.