Sådan bliver vejret i efterårsferien: - Det er meget varmt for årstiden

Denne uge bliver meget varmere, end vi er vant til i Danmark midt i oktober. DMI kalder det for 'Indian Summer'.

- Vi har et stort og massivt højtryk liggende øst for os. Det sender varm luft fra Sydeuropa op over os, og det giver temperaturer stedvis op til 20 grader det meste af ugen, siger DMI's meteorolog Lisette Grenbom.

Og de fleste er sikkert godt tilfredse med 20 grader i oktober, men faktisk ser det ud til, at weekenden nogle steder i landet kan blive endnu varmere.

- Måske vi i weekenden kan nå 22 grader. Det er meget varmt for årstiden. Det er det, vi kalder Indian Summer, siger meteorologen.

Det er dog ikke hele Danmark, der får glæde af varmen. Ifølge DMI er det i den sydlige del af Danmark, der bliver varmest.

- Den nordlige del af Jylland får svært ved at følge med helt oppe omkring de 20 grader.

Efterårsferien

Mange skoler lukker ned i uge 42, hvor de mange danskere holder efterårsferien. Temperaturerne bliver ikke helt lige så varme, som denne uge, men det ser stadig fint ud for årstiden, lyder det.

- Det bliver nok lidt mere skyet og en lille smule køligere end den her Indian Summer. Højtrykket, som ligger øst for os, svækkes en lille smule af de her fronter, som gerne vil ind over Danmark fra vest.

Det vil generelt give flere skyer og køligere temperaturer.

- Men generelt lyst og ikke særligt blæsende vejr. Det vil primært være tørt - særligt i den østlige del af landet, som ligger længst væk fra fronterne, mens der til tider vil være mere regn i Jylland.

Uge 43 og 44

Jo længere frem i tiden man kigger, jo mere usikker bliver prognosen. Men DMI forventer et mere efterårspræget vejr med køligere luft.

- Højtrykket, som giver os pænt vejr i 41 og 42, rykker langt mod nordøst. Det gør, at fronter, lavtryk og køligere luft kan komme ind over Danmark fra vest.

Det betyder, at vi får køligere temperaturer, som er mere normale for årstiden. DMI forventer dagtemperaturer under 15 grader og muligvis også stedvist nattefrost.

- Vi får mere rusk og regn, som vi kender det fra efteråret, siger Lisette Grenbom.