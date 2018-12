Sådan bliver vejret nytårsaften

Når folk i morgen nat skal på gaden for at skyde nytåret ind, kommer de hverken til at fryse eller blive gennemblødte.

Over hele landet bliver vejret nemlig tørt og relativt lunt på årets sidste aften, oplyser vagthavende meteorolog hos DMI Henning Gisselø.

- Det bliver lunt, der bliver ikke de store problemer med kulde, og skyerne vil også holde sig i en pæn højde, så man kan få raketterne at se, siger meteorologen.

Under raketaffyringen i år bør man dog tage sine forholdsregler. Affyringen kan nemlig blive påvirket af vinden.

- Til gengæld bliver det noget blæsende, så det kan være at naboen får mere udbytte af raketterne end en selv, for de har nok en tendens til at flyve et stykke væk inden de springer, lyder det,

