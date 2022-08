Yachts, en ubåd, Black Hawk-helikoptere og spandevis af det eftertragtede sorte guld. Saudi-Arabiens kronprins bin Salman forstår sig både på at ødsle penge væk og at tjene dem i massevis

Bin Salman er stinkende rig - og har samtidig råderet over en stor del af olielandets bugnende statskasse. Og han er øjensynligt ikke bleg for at bruge løs af den enorme kassebeholdning, som primært stammer fra salg af olie.

En yacht til i omegnen af 888 millioner kroner, en anden til 3,7 milliarder. Udstyret med dansegulv, biograf, meditationsrum og helikopterlandingsplads, og med et maleri til 3,3 milliarder kroner på væggen.