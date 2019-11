Sådan brugte Britta svindelpengene: Over 30 mio. kr. gik til hestesport

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): Britta Nielsen hævede, overførte eller betalte for rub og stup af de knap 117 mio. kr., hun er anklaget for at have svindlet sig til.

Det kom frem i retten tirsdag, hvor anklager Lisbeth Louise Jørgensen fremlagde en detaljeret oversigt over, hvordan svindelpengene er blevet spenderet.

Og det er især Brittas datter Samina og hendes ridehobby, der er blevet tilgodeset. Britta overførte således 2.677.420 kr. direkte til Saminas konto - og herudover blev der overført i alt 31.456.000 kr til Holland og Tyskland.

Penge, der alle var relateret til hestesport. I følge anklageren skete der blandt andet overførelser til datterens virksomheder ligesom det kendte stutteri Schockemöhle, hvor Samina red, fik 13.496.461 kroner.

Men det er ikke det eneste.

I en post anklageren kaldte 'forbrug' på 24.828.756 kom det frem, at mange af posteringerne også havde noget med ridesport at gøre.

Blandt andet kunne man på en kontoudskrift se, at der blev overført 150.000 kr. med påskriften 'Stald'. Udover ridesport nævnte anklageren, at der var blevet brugt penge på biler, overførelser til Brittas anden datter Jamillas andelsselskab - og en af posterne var desuden smykker til 55.000 kroner.

Udover at overføre 31.456.000 kr til Holland og Tyskland, overførte Britta også 900.000 kr. til Sverige og 9,7 mio. kr. til Sydafrika.

I følge anklageren fik Brittas datter Samina overført store beløb til hendes selskaber i Holland og Tyskland. FOTO: Discovery Networks Danmark

Hævede enorme pengebeløb

Det kom også frem i retten, at Britta havde foretaget kontanthævninger på 25.166.000 kr. Anklageren forklarede, at i perioder var det sket flere gange om dagen, hvor Britta havde hævet maximunbeløbet på 15.000 kr.

Udover kontanthævninger havde Britta også købt fremmed valuta for 4.067.851 kroner og brugt 6.207.522 kroner på et Mastercard.

Anklageren satte også beløb på, hvor meget Brittas børn og svigersøn har fået overført direkte til deres konti.

Udover at Samina havde fået overført 2.677.420, så har Jimmy fået 2.829.178 kr, Jamilla 1.291.450 kr. og svigersønnen Kian 380.300 kr.

I sidste uge tilstod Britta Nielsen hovedparten af svindlen. Hendes tre børn er alle sigtet for groft hæleri, mens svigersønnen Kian Mirzada er mistænkt for at have gemt betragtelige værdier efter aftale med svigermor.

Det er uvist, hvornår de skal for retten. Det er kun sønnen Jimmy Hayat, der lige nu er varetægtsfængslet. Strafferammen for groft hæleri er op til seks års fængsel.