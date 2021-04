Sådan døde 60-årig dansker af AstraZeneca-vaccine

Ifølge gennemgang gik kvinden fra at have let hovedpine og mavesmerte til at få blodprop i hjernen og til sidst dø

En 60-årig kvinde døde få dage efter, at hun modtog AstraZenecas coronavaccine, og nu har en række læger lavet en videnskabelig gennemgang af danskerens død.

Gennemgangen er lagt online, men der er endnu ikke lavet peer review - bedømt af andre fagfæller - på den, hvorfor resultaterne skal tages med forbehold.

Ifølge gennemgangen fik den 60-årig kvinde let hovedpine, dagene efter hun fik det første stik.

På syvendedagen blev hun indlagt med voldsomme mavesmerter. Urinprøver viste efterfølgende spor af blod.

En CT-scanning viste, at der var blødninger i begge kvindens binyrer - to små kirtler, der producerer hormoner.

Tilstand ændrede sig

På andendagen for indlæggelsen så hun ud til at være 'ok' ved eftermiddagstid. En time senere observerede man, hvordan hendes tilstand havde ændret sig drastisk.

Hun var blev følelsesløs i venstre side, mens hendes højre øje skelede.

En MRI-scanning, udført to timer efter hun senest havde det 'ok', viste, at hun havde en stor blodprop i hjernen.

Det tilstoppede område i hjernen var så stort, at det ikke kunne behandles.

En CT-scanning afgjorde videre, at blodproppen ikke kunne fjernes.

Samtidig viste prøver, at antallet af blodplader i kvindens blod var faldet fra 118 mia/liter til 5 mia/liter. Jo flere blodplader, man har, des bedre er ens blod til at størkne.

Har man få blodplader, kan det resultere i blødninger.

'Svær hovedskade'

På tredjedagen var kvindes bevidsthedsniveau faldet fra 12 til fem på den såkaldte Glasgow Coma Scale, der anvendes til at måle bevidsthedniveau på personer efter et traume.

En score på mellem tre og otte er et tegn på 'svær hovedskade.'

Fire dage efter indlæggelsen var flere af kvindens fingre på venstre hånd blevet mørke og blå.

Kvinden blev herefter rykket til lindrende behandling efter familiens accept.

På sjettedagen for indlæggelsen døde den 60-årige kvinde.

Ekstra Bladet har forelagt denne artikels indhold for overlæge ved Aarhus Universitet Anne-Mette Hvas, der har været med til at udarbejde gennemgangen.

Den danske Lægemiddelstyrelse meldte tirsdag ud, at det betragtes plausibelt, at der er en forbindelse mellem AstraZeneca-vaccinen og forekomsten af blodpropper. Vaccinen er på nuværende tidspunkt sat på pause i Danmark.

Tirsdag kom det samtidig frem, at USA har stoppet brugen af Johnson & Johnson-vaccinen, hvilket har skabt stor bekymring hos danske eksperter.