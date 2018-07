Sådan er det jo, Google

Det var en uge, hvor der rent kropssprogligt blev talt tydeligt på den globale scene.

Trump vred sig mærkbart, da han skulle forklare verden, at det blot var en fortalelse, da han underløb sin egen efterretningstjeneste og satte mere lid til Putins ord.

Han lignede mildest talt en mand med en dårlig sag.

Omvendt var Margrethe Vestagers fremtoning overbevisende skudsikker, da hun stak en rekordbøde på 32 milliarder kroner ud til Google. She meant business, som man siger i Amerika.

Hendes målrettede kurs mod de amerikanske selskaber fik i sidste måned USA's præsident til at lade en bemærkning falde til EU-Kommissionens formand.

'Din skattedame hader virkelig USA', sagde Trump ifølge det amerikanske medie Politico til Juncker.

I en kommentar konstaterede Vestager siden tørt, at hun havde faktatjekket første del af den sætning og fundet det korrekt, at hun arbejder med skat og er kvinde. Anden del af sætningen er til gengæld ikke retvisende. 'Jeg kan vældig godt lide USA', meddelte Vestager.

Så kender vi hende igen. Arrogant som ind i helvede. Men når det går ud over Trump, er det så meget mere klædeligt, end når hendes svirp rammer dagpengemodtagerne i Danmark.

Det kan være svært at holde af EU, men den danske konkurrencekommissærs vilje til at gå op imod magten giver mening.

Det er det, vi EU-borgere har hende til. Det er nemlig ikke os, der skal sidde og bøvle med mobilen og bruge tid på at finde alternative apps i en svag protest mod en alt for magtfuld tech-gigant, som ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt.

Mange af os er tilfredse med Googles produkter og bruger dem hver eneste dag. Det betyder bare ikke, at vi også er tilfredse med, at det amerikanske firma blokerer for, at andre spillere kan komme på banen med produkter, der måske er lige så gode eller bedre.

Banditter kommer ikke altid i habitter. De afslappet klædte tech-hipstere fra Silicon Valley skal have med den tykke ende af kæppen, når de går over stregen.

Det får de af Vestager. Om de i sidste ende kommer til lommerne, må tiden og appelsagen vise.

Markeringen er under alle omstændigheder vigtig.

Margrethe Vestagers arrogance har fundet sin plads. Nu bider hun opad i stedet for at sparke nedad.