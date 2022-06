Sådan får du naboen til at skrue ned

Havefesterne står i kø på denne årstid - det samme gør de sure naboer, der er trætte af høj musik og larm. Her får du konfliktmæglerens gode råd til, hvordan du kan undgå støj og nabokrig

Ekstra Bladet

Der er mange meninger ude i det danske sommerland om, hvordan en god sommeraften forløber.

For nogle er det ro og fuglekvidder på terrassen, mens det for andre betyder haven fuld af berusede gæster og bassen på maks! Hvis de to typer er naboer, kan det hurtigt ende i uvenskab eller en regulær nabokrig.