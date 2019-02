Sådan handler taxa-konge med tilladelser

Landets største taxaselskab Dantaxi handler i vid udstrækning med de licenser, som selskabet henter hjem gennem lodtrækning.

Se også: Skattely-selskab står bag Danmarks største taxaselskab

Ekstra Bladet har kigget på alle de taxalicenser, der blev givet i 2018 af Trafikstyrelsen. Gennemgangen viser, at Dantaxi gennem en række selskaber fik 11 procent af alle nye licenser sidste år. I alt fik taxaselskabet 70 licenser.

I dag er der kun tre af disse tilbage hos Dantaxa. Resten er solgt til andre vognmænd. Og det vækker kritik fra Enhedslisten, der ikke stemte for den nye taxalov, der trådte i kraft 1. januar sidste år.

Kan se konsekvenserne

- Nu begynder man så at se konsekvenserne af loven. Det har aldrig været meningen, at man skulle kunne handle med tilladelserne, og det er klart, at det stiller Dantaxi i en vild fordelagtig situation, siger Henning Hyllested, trafikordfører for partiet.

Den nye taxalov har liberaliseret taxamarkedet således, at taxaselskaberne kan operere på tværs af kommunegrænserne. Samtidig er det meningen, at der ikke længere skal være begrænsning på, hvor mange taxatilladelser, der kan gives.

Indtil 2020 kan taxavognmænd således søge om 20 tilladelser pr. kvartal for hver virksomhed, der søger. Dantaxi har siden januar 2018 oprettet mere end 600 selskaber, der kan bruges til at søge tilladelser. Alene i 2018 oprettede Dantaxi gennem selskabet Capital Finans 330 nye virksomheder.

Dantaxi er ejet af den udenlandske kapitalfond Triton, og dermed har selskabet tilstrækkelig kapital i ryggen til at dække de økonomiske krav, der er til de selskaber, som søger tilladelser. Således skal der nemlig være en egenkapital på 400.000 i selskabet, hvis det skal søge 20 tilladelser.

Ejet gennem skattely

Ekstra Bladet har været i kontakt med flere vognmænd, der har købt licenserne af Dantaxi. De ønsker ikke at stå frem med navn, men de fortæller samstemmende, at de nye regler betyder, at det er svært for dem at skabe en økonomi, hvor de kan købe lodder nok til at komme i betragtning i lodtrækningen. I stedet har de købt licenser af Dantaxi.

De ønsker ikke at fortælle, hvor meget de har betalt for licenserne. Derimod fortæller de samstemmende, at sammen med købet hører en aftale, der forpligter dem til at køre for Dantaxi i en treårig periode. Dermed sikrer Dantaxi, at selskabets logo bliver spredt ud over landet, ligesom selskabet tjener penge på den enkelte vognmand. Desuden køber vognmændene udstyr gennem Dantaxi.

Som Radio 24Syv og Ekstra Bladet har beskrevet er Dantaxi i dag ejet af kapitalfonden Triton. Gennem en række selskaber i Danmark ender ejerskabet i Luxembourg og derfra videre til Jersey. Begge steder er kendte skattely.