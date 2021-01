Sådan holder du arbejdsglæden hjemmefra

Det kan være svært at bevare det gode humør, når der er vendt op og ned på både struktur og omgivelser for arbejdsdagen - men der er gode råd at hente

Store dele af Danmarks arbejdende befolkning er igen sendt hjem, og her kan dagligdagen være lidt af en prøvelse. Alle kendte rutiner er pist væk, og selv arbejdsredskaberne og omgivelserne er nogle helt andre, end vi er vant til. Og så er vi mutters alene - hvis ikke lige vi er omgivet af børn og ægtefæller, der forstyrrer i tide og utide.

- De introverte har en fest i øjeblikket. Andre har det rigtig svært og kan ikke få det til at fungere uden kolleger tæt på eller en chef til at fortælle dem, hvad de skal. Sådan siger Jon Kjær Nielsen, der igennem sit firma jon.dk holder foredrag om arbejdsglæde og desuden er forfatter til bogen '100 tips til arbejdsglæden'.

Jon Kjær Nielsen havde som mange andre et sløjt forår, da corona lukkede Danmark første gang, men nu har han travlt som aldrig før med at holde virtuelle foredrag for medarbejdere og virksomheder om netop arbejdsglæde. Privatfoto

Han giver her en række gode råd til, hvordan man får en god og givende arbejdsdag og mere arbejdsglæde, mens arbejdet foregår hjemmefra.

Strukturer din dag

Først og fremmest er det vigtigt at få en struktur på dagen.

- Ellers kan det hele hurtigt blive rodet, og vi er i søndagsmode hele dagen.

- Skab nogle faste rammer, som passer til dig. Det kan være at have et fast mødetidspunkt, nogle faste tidspunkter med pauser og et tidspunkt, hvor du lukker ned og holder fri, siger han.

Har du svært ved at adskille dagen, og det hele flyder ud i ét, kan du tage et gammeldags stopur til hjælp.

- Sæt uret til at ringe efter et givent tidsrum. Sluk telefon, mail og alt andet, der kan forstyrre, og koncentrer dig, indtil alarmen ringer. Du kan være meget effektiv, når der ikke er noget, der forstyrrer dig. Du skal dog heller ikke forstyrre dig selv med fx at logge på Facebook. Når uret ringer, kan du med god samvittighed holde pause, siger han.

Lav en to-do-liste

Et andet godt råd er at starte dagen med at lave en to-do-liste. Spørg dig selv, hvad du vil have ud af dagen. Og gør det, inden du har åbnet for mails og andre kommunikationskanaler.

- Listen skal handle om, hvad du vil - ikke hvad alle andre vil have, at du skal gøre. Vi har brug for et sigtepunkt for at holde fokus, forklarer Jon Kjær Nielsen.

- Hver gang, du har klaret en opgave på listen, skriver du o.k. ud for. Skriv også nye ting på listen, der dukker op i løbet af dagen. Vi har alle brug for at føle, at vi har udført noget, og at vi har fremdrift, og den følelse får vi, når vi sidst på dagen kan se alle de ting, vi har nået.

Han understreger, at der er forskel på folk, og hvordan man arbejder. Mens nogen hurtigt bliver forvirrede over at skulle strukturere sin tid selv, får andre en masse fra hånden på kort tid. Og at man kan have svært ved at udfylde en hele arbejdsdag derhjemme med opgaver, der godt kan tage otte timer på jobbet, kan også være stressende for nogen.

- Tillad dig selv at sætte tempoet ned. Det er sjældent, at vi skal nå en masse i januar, så du kan godt tillade dig at tage det hele lidt roligt lige nu, siger han.

Del dine succeser

Hav kontakt med dine kolleger i løbet af dagen - hav gerne en fælles tråd åben hele dagen. Skriv eller tal ikke kun om koordinering af arbejdsopgaver, men husk også at dele jeres oplevelser og succeser hver dag.

Husk at dele med dine kolleger, når du har en succes i dit arbejde - og husk at ringe og få en sludder med dem ind imellem. Foto: Shutterstock

- Jeg er selvstændig, men jeg har 4-5 venner, der også er selvstændige, og vi har en fællestråd, vi skriver i hele dagen. I går havde en ven lige landet en kæmpe ordre, og det fortalte han os andre - den slags kan man ikke sidde med alene. Man må gerne prale af sine resultater eller fortælle om gode oplevelser, siger Jon Kjær Nielsen.

Vær taknemmelig

Den er måske fortærsket, men ikke desto mindre er det dokumenteret, at den skaber positivitet: Find hver eneste dag tre gode ting, der er sket.

- Den er oplagt at tale om over aftensmaden. Der er så meget, der ikke er særlig fedt for tiden, så det er vigtigt at holde fokus på de gode ting og være taknemmelig for dem. Det gælder i øvrigt ikke kun arbejdet, men for hele livet.

- Hjernen kan kun tænke på få ting ad gangen, så når man tænker på det positive, er der mindre plads til det negative.

Ring og få en sludder med en kollega

Flere undersøgelser viser, at det, som de hjemsendte danskere savner allermest i denne tid, er deres kolleger. Især den sociale kontakt, som vi ikke får over et skype-møde med 15-20 deltagere.

- Ring til en kollega, bare for at sludre. I kan også aftale, at I tager kaffepausen sammen eller gå en tur sammen i skoven - I kan gå i hver jeres skov men med virtuel kontakt. Mennesket er et socialt dyr, og vi dør, hvis vi isoleres, så social kontakt er vigtig.

Sov nok

Et sidste råd til at overskue den nye arbejdssituation er at passe sine sengetider.

- Alting bliver sværere, når man er i underskud af søvn. Brug tiden, som du sparer på transport, på at få sovet de timer, du har brug for. Så har du mere overskud på jobbet, siger Jon Kjær Nielsen.