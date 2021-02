Sådan indsamlede tiårig over 70.000 kroner

Mikkel fra Ribe er blot ti år gammel, men det stopper ham ikke fra at gøre noget godt for andre

Det er ikke hver dag, at man hører om en tiårig, der har samlet over 70.000 kroner ind til Danmarks Indsamlingen, men det er lige, hvad Mikkel fra Ribe har gjort.

Ved at samle pant og gennem en indsamlingsside er det lykkedes Mikkel at nå langt over målet på 20.000 kroner.

Hvordan ender en tiårig med at samle så meget pant i en god sags tjeneste?

Ekstra Bladet har talt med Mikkels mor, Maja Madsen, der fortæller, hvorfor Mikkel har valgt at samle pant til velgørenhed.

- Han har valgt at samle ind, fordi han så en reklame på tv, hvor der var nogle børn, der ikke havde det så godt, siger Maja Madsen.

Allerede da Mikkel var ni år, valgte han, at han ville støtte Danmarks Indsamlingen. Her lykkedes det ham at samle og donere 14.580 kroner - også gennem pant.

I år har han taget skridtet op, selvom det egentlig ikke var meningen, at han ville samle ind, men da han hørte, at coronakrisen havde gjort det sværere for flere børn, besluttede han sig for at samle ind igen.

Mikkel startede indsamlingen i starten af januar. Da der kom annoncer i JydskeVestkysten, tog det for alvor fart. Privatfoto

Garagen fyldt med pant

Mikkel indrykkede en annonce i JydskeVestkysten og Ugeavisen, og kort efter begyndte pantposerne at hobe sig op.

Næsten hver dag donerede folk deres tomme flasker og dåser til Mikkel, og det har betydet, at Mikkel har været frem og tilbage mellem supermarkedets pantautomat og familiens garage ved deres hjem i Ribe.

Mikkel er nået langt over målet, og det overrasker også den tiårige dreng.

- Det er helt utroligt. Det havde jeg slet ikke regnet med, fortalte den friske dreng, da Ekstra Bladet ringede og forstyrrede ham på kælkebakken.

Mikkel har altid været den omsorgsfulde type, der har tænkt på alle andre før sig selv. Det fortæller Maja Madsen.

- Da der var brande i Australien, var Mikkel også klar til at hoppe på det første fly derned for at redde det hele.

- Når vi gik på Ribe gågade, da han var to år gammel, gik han og delte Gajoler ud til alle folk, fordi de skulle jo også have, når han fik.

Det samlede beløb, Mikkel har samlet ind, bliver først offentliggjort, når han på lørdag skal på scenen og afsløre det til Danmarks Indsamlingen lørdag.

Hvis du vil donere til Mikkels gode sag, kan du gøre det ved at klikke på linket her.